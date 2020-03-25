公司登記證照！她表格填「多益830分」...主管怒罵：是在挖苦別人？

實習記者賴韻如／綜合報導

不少人為了找到更好的工作，都會發憤圖強準備多益（TOEIC），想考得高分成績。不過，日本一名網友在推特上抱怨指出，日前向公司報告了自己的多益成績，沒想到卻因為「分數太高」而遭主管狠狠罵了一頓，認為實報自己的成績是在「挖苦別人」，令推主相當傻眼。

網友「@sashishi_EN」於19日在推特中發文寫道，先前自己任職的公司為了調查所有員工分別考過了哪些證照，於是發下表格讓大家填寫，而推主當時便誠實地在表格上寫上「多益830分」，沒想到事後卻遭到主管怒罵，「考過多益就寫考過就好，寫830分幹嘛？是在挖苦別人嗎？」此舉讓推主相當傻眼，直呼「這是主管做過最扯的一件事。」

▲推主誠實報告多益成績，卻被主管怒罵。（示意圖／資料照）。



這則推文短短幾天就吸引大批網友前來留言，大家紛紛回應，「主管你還好嗎？」、「這意味著英文超爛的我只要去考過就行了！太好啦！」、「原來多益考試已經變成參加獎了啊！」、「多益的分數不就是最重要的指標嗎？不然大家這麼辛苦幹嘛！」、「主管是把多益和英檢搞混了吧？哈哈哈」、「好吧，看來我們可以不用再為英語操心了！」