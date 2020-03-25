每天穿同款「黑色連身裙」！女大生實測2個月...曝11項驚人成效

實習記者賴韻如／綜合報導

女性朋友應該都遇過出門不知道要穿什麼，因此耗了大半時間的窘境。日本一名女大生做了一項實測，她購買了3件相同款式的黑色休閒連身裙，連續穿2個月，想看看會對生活造成什麼改變。近日結果曝光，女大生不僅列舉了「11項優點」，更大讚這項實驗「非常成功！」

據note.com報導，就讀東京大學社會學系的「はづかしい命」，在個人推特@amy_to_me中寫道，她曾看過臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）發文詢問自己該穿哪件衣服，但照片中衣櫃內的衣服顏色全都相似，因此讓她突發奇想，決定大膽挑戰「天天穿同款式衣服」的計畫。

▲女大生實測2個月穿同款連身裙，讓她大讚。（圖／取自pakutaso）



「はづかしい命」首先購買了3件符合身形、休閒又不失質感的黑色連身裙，為了能穿久一點，她挑選了一件要價2萬日圓的連身裙，是她非常喜歡的款式，於是就這樣開始連續每天穿一樣的衣服，整整穿了2個月。

如今實驗結束，她發現非常成功，並列出這種「穿衣方式」的11項優點，包括出門不用花時間挑衣服、還能彰顯個性，因為就只穿3件，洗衣收拾都變得輕鬆，房間也不再堆滿衣物而變得整齊，同時也不需煩惱妝髮該如何配合穿著，不論上課、派對、喪禮、約會，都靠這款最適合的連身裙搞定等等。

「はづかしい命」最後指出，蘋果的賈伯斯、Facebook的祖克柏以及美國前總統歐巴馬，都曾經做過類類似的事情，「原本我以為這只有男性才做得到，沒想到身為女性的我不僅也能輕鬆完成實驗，還從中發現了這麼多好處，這項實驗實在是太成功了。」