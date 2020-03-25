國民黨新一波人事出爐！羅智強擔任革實院院長　發言團隊青年全面接班





▲國民黨中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會25日通過人事案，由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長。黨主席江啟臣同時簽派由台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革命實踐研究院副院長，發言人團隊也全面由青年接班。

國民黨表示，羅智強為現任台北市議員，歷任總統府發言人、總統府副秘書長等職務，為本黨敢言、直言代表性人物，勇於為黨辯護。選舉期間經常性在街頭開講，不但長於批判，更擅於為本黨辯護，可望落實革命實踐研究院培養本黨人才，落實青年培力的重要工作。

游淑慧為現任台北市議員，歷任台北市政府觀光傳播局主任祕書、台北市市長辦公室主任、國家政策研究基金會政策研究組顧問、郝龍斌辦公室發言人等職。除了長期襄助郝龍斌前副主席，在議員任內敢於任事，善於揭弊查弊，問政資料準備扎實。

黃健豪為現任台中市議員，曾任本黨發言人兼文傳會新媒體部主任、中央常務委員兼國民黨青年團總團長等職，不但了解網路生態，熟悉青年世代思維，更是本黨新生代的指標性人物之一。

江啟臣簽定由左正東代理大陸事務部主任。左正東為美國丹佛大學國際研究博士、國立台灣大學政治系教授、本黨大陸事務部副主任，熟悉兩岸事務以及東亞區域情勢，實務論述兼備。對大陸政策為本黨重要核心論述關鍵，左正東不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助本黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為本黨優勢。

國民黨同步公布發言人團名單，分別由新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜出任發言人團成員，全員涵蓋六、七、八年級生，都是新生代黨員。

其中，淡江大學講師黃裕鈞有「藍營口譯哥」之稱，是前新北市長朱立倫訪美的幕後推手，兩次陪同出訪，也曾安排江啟臣前往華府參訪。黃裕鈞擁有豐沛外交圈人脈的黃裕鈞，不少重要美國智庫、國會或國務院官員，都是他的老友或同窗同學；他在留美期間當選過華府台灣同鄉聯誼會理事、國際青年民主聯盟副主席，也是前國民黨國際組組長。

▲黃裕鈞。（資料照／記者屠惠剛攝）

江啟臣透過新聞稿表示，過去政黨發言人給外界過度嚴肅的形象，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求，他也表示，期待羅智強能在游淑慧、黃健豪襄助下，一同為革實院翻開新頁，永續本黨人才培育發展。

此外，針對中央流行疫情指揮中心指出，室內不應舉辦超過100集會，國民黨表示，中常會已經試辦視訊會議，將持續徵詢中常委意見，研議視訊會議議事規則，解決案件表決等程序規則，將因應疫情，未來用是會方式調整中常會人數。

文傳會主委王育敏轉述，江啟臣在會中表示，國民黨全代會將隨時關注疫情發展，同時做準備工作，若疫情更加嚴峻，不排除延期舉行。