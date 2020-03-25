車子空到司機都會怕！客運減班上限放寬了　機場線、北花線再砍班8~9成

▲受疫情影響，機場線客運一天載不到1、2人。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，衝擊國內運輸業，不少國道客運業者反應，一整天都載不到幾個客人，空蕩蕩的車子讓開山路的司機大夜班時都很怕。公路總局因應疫情及業者需求，昨（24）日已經核定最新版減班原則，放寬原先減班最高30%的上限，各地區監理所可以視業者營運狀況，彈性核准減班規畫。

自19日起，實施禁止外國人入境，本國國人入境皆需全面居家檢疫14天措施，並搭乘防疫專車自機場返家。公路總局表示，因為現在機場線旅客量大幅下滑8、9成，先前就有接收到業者提出想再減班、甚至停駛的需求，昨天已經核定新的減班原則，放寬原有的減班最高30%的上限，監理所可依照客運業者各路線實際營運狀況，彈性核准減班規定。

請繼續往下閱讀...

不過，公路總局表示，雖然現在減班彈性很大，但考量機場同仁還是有上下班的需求，因此機場線也要求還是必須有一定的班次去跑，其他時段如果真的沒有客人，就同意可以不開，至於有些客運路線平面路段會進機場，業者也可以申請那段不用進去。

國光客運總經理吳忠錫表示，旗下4條機場線目前是提出要停駛，不過，如果主管機關對路線還是有維持運能的需求，可以再來協調，會依照實際狀況去評估，但就算是要維持機場員工通勤需求，預期班次也會少很多。

▲由於航班量大砍，國光客運機場線旅客量下滑幅度大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

首都客運、台北客運總經理總經理李建文也說，旗下的北花線客運，從2月初到現在，幾乎全天都沒人搭乘，每班車都空空蕩蕩，很多班次都是空車，不要說是業者血本無歸，連開夜班的駕駛半天跑山路也都開到會怕。他說，北花線本來就是用來輔助軌道運輸，但現在台鐵北迴線運能充裕，所以北花線就沒那麼必要，預估減班至少8成，但後續還會再評估。

至於台北-宜蘭國道客運路線，目前運量減少了3成，不過，實際班次只少1成，李建文說，考量到還是很多宜蘭鄉親會搭乘往返宜蘭，目前不會再減班了，要讓宜蘭人仍有便利的交通可以往返台北。