新竹84歲嬤駕車「Z字型倒退嚕」　撞倒一整排機車！女騎士慘壓車底2人傷

▲30歲的女騎士因閃避不及，慘遭小客車壓傷，身上多處擦傷且意識不清；救護人員趕緊將她送醫急救 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名84歲老婦，24日上午8時許，駕車到竹蓮市場附近時，疑似操作不慎，整輛車呈「Z字型」倒退嚕，當場撞上人行道上的行人和機車，其中1名年約30歲的女騎士慘被壓在車底，消防隊員到救援時身上多處擦傷，意識不清；另一名路過的70歲老婦，舌頭咬傷、左手及右腳擦傷送醫，至於詳細原因正待釐清。

新竹市消防局表示，24日上午8時30分接獲通報，指出在新竹市竹蓮市場附近發生車禍意外，隨即派遣光復、中山分隊3車11人前往救援，抵達時發現3名女性受傷，其中1人傷勢嚴重，手、腳、身體多處擦傷，意識不清，經初步包紮後送醫急救；另外1名70歲老婦舌頭咬傷，手腳也是多處擦傷；至於肇事自小客車駕駛暫無大礙。

▲整輛車直接衝上人行道，把停在上面的機車都撞倒，更有2部機車被壓在車下。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

據現場民眾表示，這時間有許多婆婆媽媽到市場買菜，也不知道什麼原因，突然看到這台轎車猛力「倒退嚕」，把現場許多停在旁邊的機車都撞翻；碰的一聲，把附近居民都嚇了一跳，紛紛跑到外面來看發生什麼事，看到有人被壓在車底，才趕緊報警處理，所幸傷者送醫後皆無生命危險，至於肇事原因還待調查中。

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