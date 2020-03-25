台東縣「未來人才培育」計畫！舉辦創新教育課程說明會：培養需要人才

▲ 「未來人才培育」計畫，台東縣舉辦創新教育課程說明會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣自109學年度起於新生、卑南及豐田國中等3所國中，首創辦理時尚美學設計班創新教育課程班級，3校將招收3班7年級學生，共計90人，台東縣府於24日辦理「未來人才培育-台東縣109年創新教育課程說明會」，縣長饒慶鈴歡迎國小應屆畢業生踴躍報名，期透過課程的規劃，因應未來發展趨勢及結合在地文化特色，培養需要人才。

饒慶鈴表示，這是台東首創的創新教育課程，而且有很多的知名專家、學者及在地的產業負責人協助參與，共同為孩子的未來投注了很多心力，在申請的3所國中7年級課程規劃了資訊、程式語言，或者是美學設計，甚至是流行音樂及表演課程，這是別的縣市孩子所享受不到的事情。

教育處指出，新生國中的新媒體互動班，課程包含科技資訊與媒體素養兩大主軸，培養學生具備善用科技、資訊與各類媒體之能力。卑南國中的時尚美學設計班，結合時尚、美學、設計及國際4個面向，培育具創意設計及設計美學實踐的未來人才。豐田國中的流行音樂表演班，課程包含音樂專業、鑑賞能力及音樂產業分組實作，培育音樂產業專業及表演人才。這些課程除了靜態的學習外，也有更多動態的實際操作課程，期能讓學生知行合一、創新與創意，給未來的自己找到一條夢想的實踐之路。

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