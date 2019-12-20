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長榮大學與成大醫院簽備忘錄　攜手醫療健康領域促進研究與人才培育

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▲長榮大學與成大醫院簽備忘錄，共同攜手醫療健康領域促進研究與人才培育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學與成大醫院簽備忘錄，共同攜手醫療健康領域促進研究與人才培育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長榮大學與成大醫院，12月20日簽署合作備忘錄，雙方對於各自專業領域同樣注重用心關懷、深耕社區，並強調善盡社會責任，將攜手合作促進研究與人才培育，為台灣醫療健康產業盡一份心力，共同為提升人類健康福祉奉獻。

此合作協議在國立成功大學張俊彥副校長與長榮大學創辦人黃仁村醫師的見證下，由成大醫院李經維副院長代表沈孟儒院長與長榮大學李泳龍校長共同主持簽約。成大醫院院長室林志勝副院長、楊延光副院長、柯文謙副院長、臨床醫學研究中心劉秉彥主任、教學中心鄭雅敏主任、創新醫療科技中心林宙晴主任、護理部郭雪敏副主任，與長榮大學孫惠民副校長、管美燕秘書長、吳佩芝研發長、健康科學學院柯順耀院長、職業安全與衛生學系戴聿彤主任、護理學系許雅娟主任、保健營養學系陳妙齡執行長、醫務管理學系秦兆瑋助理教授，一同拉開雙方友好合作關係的序幕。

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李泳龍校長表示，成大醫院強調以病人為中心的「全人醫療」觀念，長榮大學則以學生學習為核心，秉持「全人牧育」之基督博愛精神辦學，強調學生實務學習與社會關懷態度的養成。雙方對於各自的專業領域，同樣注重用心關懷、深耕社區，強調善盡社會責任。相信透過雙方各自專業領域相互結合與發揮，能夠共同為促進人類健康福祉奉獻，達到相輔相成、效益擴大的效果。

長榮大學設有健康科學學院、安全衛生科學學院等醫事健康相關領域之教學單位，教師長期協助全國各地醫療院所、養護機構進行作業環境安全、健康影響評估與管理、醫務管理、護理與保健營養等研究相關合作。每年培育近600名相關領域畢業生，學校更借重專業醫師與護理人員之臨床實務經驗，提供學生學習基礎生物醫學科學專業知識。校園內亦設置智慧情境模擬中心，接軌智慧醫療資訊化，縮短學生實務操作的適應，並選送學生至醫療院所實習，讓學生從學理到實務獲得扎實訓練。

▲長榮大學與成大醫院簽備忘錄，共同攜手醫療健康領域促進研究與人才培育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李經維副院長表示，成大醫院以國立大學醫學中心的使命，守護南台灣民眾健康，並朝向國際級臨床研究及醫學教育重鎮發展卓壯。成大醫院每年均執行超過400件的研究計畫，並提供數百名醫學生、數千名醫事相關職類學生的實習與見習。而當前台灣已邁向高齡社會，民眾對醫療的期待日益增多，醫療作業更需細膩精緻及智慧化的管理，在醫療3.0（資通訊）及4.0 （AI人工智慧）的大架構下，沈孟儒院長期望帶領成大醫院成為正確醫學知識的領航站，也期待與更多的單位合作，包括長榮大學的各位老師，共同為人類的醫療照護與促進健康做更多的努力。

李經維副院長指出，成大醫院在民眾的信賴中成長，沈孟儒院長堅持「用心感動服務」是成大醫院永遠不渝的堅定承諾，也是捨我其誰的社會責任。沈院長的治院理念，在以病人為中心的「全人醫療」觀念下，要用更溫暖的方式，同理傾聽與陪伴，做好病人的療護，不止解病人身體之疾，更要能安病人之心、釋病人之疑，在精湛的醫療品質中填滿用心的照護，造就感動的服務！這也會是與長榮大學合作、帶給醫療護理相關系所實習學生在專業領域知識之外的重要觀念。歡迎長榮大學學生來實習，未來與成大醫院一樣成為暖心的健康照護者。

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