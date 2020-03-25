產量大增！陸口罩價格崩盤...KN95市價「64元跌至38元」

▲ 大陸企業紛紛轉型做口罩，口罩市場供應漸漸充足。（圖／翻攝百度）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸自疫情發生後，不少企業為支援口罩等防疫物資短缺的情況，加上希望彌補原有的業務虧損，紛紛轉而生產口罩，不過隨著越來越多工廠開始不間斷生產口罩，市場供應漸漸充足，口罩價格開始下滑，原本3月初市價15元人民幣（約新台幣64元）的KN95類防護口罩，到了3月底已經降至9元左右（約新台幣38元）。

據微信公眾號「投資界」報導，國家發展改革委數據顯示，截至2月29日止，包含一般口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產量達到1.16億個。相關人士就推測，距離數據統計又過了將近一個月，目前的日產量或許已經達到 2億個左右。

在全國陸續推動「企業復工復產」後，原先緊繃、短缺的口罩等防疫物資，在3月底漸漸變得充足、彈性。過去藥局、超市「一罩難求」的情況不復存在，貨架上擺滿了各式各樣的口罩，價格也慢慢降了下來，甚至月來越多人開始轉賣手邊口罩。

▲ 口罩業者認為，如果是3月才加入生產口罩的廠商，已存在被套路的風險。（示意圖／翻攝自《比亞迪》官網）

口罩業者張澤天表示，現在的市場比較不樂觀，基本上大家都知道國內的疫情要畫下句點了，「如果是三月上旬才加入口罩行業的廠商，大多會面臨上半年資金被套路的風險，畢竟這類炒股，早期就加入的人確實可能會收入滿滿，需要提前儲備的物料成本也會低出很多，但是等大家都發現這是個生機時，它就已經不是生機了。」

另一名口罩經銷商也提到，現在就連出廠價格1.9元（約新台幣8元）的一次性醫用口罩都變得很不好賣，如今自己手中還有多達10萬個口罩，只能考慮出口到海外。

據阿里巴巴統計，近期全球買家對口罩、消毒洗手液等與防疫產品的購買意願大幅提升，其中光醫用口罩的買家需求就一口起增長13769%。這樣的情況下，國內不少口罩企業紛紛把銷路轉向出口。

▲ 疫情期間，口罩出口的認證費用與申請時間對業者而言都是阻礙。（圖／翻攝百度）

但進軍海外市場也並不容易，據了解，歐盟和美國目前對於進口口罩分別要求需通過CE和FDA認證，不過疫情期間，民用口罩的認證費用高達17500元（約新台幣7.4萬元）， 醫用口罩的認證費用則為19500元 （約新台幣8.3萬元），加上認證申請過程至少需耗時2週，讓不少有意出口的廠商都紛紛卻步。

對於這些轉產企業而言，面臨國內口罩需求潮逐漸退去，今後到底該如何應變，儼然又是新的挑戰。