嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

▲嘉義市運動會聖火引燃傳遞給聖火隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府25日宣布，為配合防疫工作並讓民眾安心，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動都延期辦理。

教育處處長林立生表示，青年節與兒童節表揚活動分別有約150人及450人參與，且皆已因應疫情調整至戶外辦理，取消活動團體表演，進行分梯次與出入口人員管制，並要求量測體溫，以酒精及乾洗手進行消毒，而兒童節模範兒童表揚活動並僅開放一位家長陪同，做足相關防疫消毒措施。但目前疫情尚未趨緩，再三審酌將原定3月28日的青年節活動及4月2日的兒童節表揚大會延期舉辦，獎項則交由各校另擇期於校內領獎。

▲嘉義市運動會聖火由市長黃敏惠親手引燃傳遞給聖火隊代表。（圖／記者翁伊森翻攝）

林立生指出，原規劃4月7日至13日辦理109年嘉義市運動會，為防治疫情，避免造成民眾恐慌，原已取消開閉幕典禮，並縮小聖火傳遞的規模因應，但因近期疫情升溫，市府決定將該賽會延後，預計與下半年度的中小學聯合運動會合併辦理，以避免選手、家長及市民朋友們為疫情擔心。但各學校內的體育教學活動仍持續推動，養成學生運動習慣以增加自體免疫力，另一方面維護健康並持續專業訓練，為接下來10至11月間舉辦的中小學聯合運動會做好準備。

4月23日是世界閱讀日，為表揚各校閱讀小達人與閱讀領航員於推動閱讀教育之努力與成果，原定4月22日舉辦嘉義市108學年度國民中小學閱讀表揚活動，參加人數約有150人，為減少群聚感染風險延期辦理，舉辦時間視疫情發展另行公布。

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