　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義市政府教育處近期大型活動延後辦理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市運動會聖火引燃傳遞給聖火隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府25日宣布，為配合防疫工作並讓民眾安心，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動都延期辦理。

教育處處長林立生表示，青年節與兒童節表揚活動分別有約150人及450人參與，且皆已因應疫情調整至戶外辦理，取消活動團體表演，進行分梯次與出入口人員管制，並要求量測體溫，以酒精及乾洗手進行消毒，而兒童節模範兒童表揚活動並僅開放一位家長陪同，做足相關防疫消毒措施。但目前疫情尚未趨緩，再三審酌將原定3月28日的青年節活動及4月2日的兒童節表揚大會延期舉辦，獎項則交由各校另擇期於校內領獎。

▲嘉義市政府教育處近期大型活動延後辦理。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市運動會聖火由市長黃敏惠親手引燃傳遞給聖火隊代表。（圖／記者翁伊森翻攝）

林立生指出，原規劃4月7日至13日辦理109年嘉義市運動會，為防治疫情，避免造成民眾恐慌，原已取消開閉幕典禮，並縮小聖火傳遞的規模因應，但因近期疫情升溫，市府決定將該賽會延後，預計與下半年度的中小學聯合運動會合併辦理，以避免選手、家長及市民朋友們為疫情擔心。但各學校內的體育教學活動仍持續推動，養成學生運動習慣以增加自體免疫力，另一方面維護健康並持續專業訓練，為接下來10至11月間舉辦的中小學聯合運動會做好準備。

4月23日是世界閱讀日，為表揚各校閱讀小達人與閱讀領航員於推動閱讀教育之努力與成果，原定4月22日舉辦嘉義市108學年度國民中小學閱讀表揚活動，參加人數約有150人，為減少群聚感染風險延期辦理，舉辦時間視疫情發展另行公布。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
KID單身3年大街調情小許維恩！經紀人57字認了：戀愛ing
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

把關土壤及地下水環境品質　台南市環保局定期監測

因應新冠肺炎　台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

赴歐洲旅遊返台！新冠肺炎苗栗再添一例　徐耀昌：皆境外移入，不必恐慌

感念第一線辛勞　南寶電子商務捐贈嘉市警除菌水

因應新冠肺炎防疫作為　台南安平警超前部署分流異動上班示範演練

馬蘭榮家試行「分區辦公」防疫！密閉空間不交談　分散感染風險

台東馬偕宣導「戒菸提高免疫力」！保持肺部健康　助於對抗新冠肺炎　

屏東全中運比賽場地會勘　內埔警不馬虎

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

把關土壤及地下水環境品質　台南市環保局定期監測

因應新冠肺炎　台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

赴歐洲旅遊返台！新冠肺炎苗栗再添一例　徐耀昌：皆境外移入，不必恐慌

感念第一線辛勞　南寶電子商務捐贈嘉市警除菌水

因應新冠肺炎防疫作為　台南安平警超前部署分流異動上班示範演練

馬蘭榮家試行「分區辦公」防疫！密閉空間不交談　分散感染風險

台東馬偕宣導「戒菸提高免疫力」！保持肺部健康　助於對抗新冠肺炎　

屏東全中運比賽場地會勘　內埔警不馬虎

女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

德州副州長：經濟比老人生命更重要！荒唐言論被轟爆：冷血

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

東京奧運延一年不怕　已取得門票選手參賽資格不變

吵架中叫女友買飯！一掀開「香菜綠整片」飄怨念　2.1萬人笑炸：綠到發慌

Aston Martin公布新3.0升V6雙渦輪引擎　52年來首次自主開發！

妝・開箱／難怪妳黑眼圈遮不好！3大不經意就會犯錯的遮瑕誤區

坐上落日列車！搭苗栗鐵道自行車賞夕陽　星光票5月起開賣

巴西黑幫抗疫「夜間封城」　嗆：政府不做正確的事，我們上

俄羅斯遠東海域7.5震引「海嘯警報」是否影響台灣？　氣象局回應了

地方熱門新聞

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

嚴查居家隔離、檢疫趴趴走

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

買口罩增感染　陳杰提月領12片

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

花蓮抗疫超前部署　27日起禁止探視住宿機構

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

嘉義市政府洽公實名制清明連假納骨塔禁止入內祭拜

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

新建公立華德福實驗學校在竹市

「黑金」打出知名度 花蓮與陸商打造精品咖啡

前員工假投資真詐騙南警及時阻詐！

更多熱門

相關新聞

臨時宣布東奧延期　觸犯奧運憲法

臨時宣布東奧延期　觸犯奧運憲法

受到新冠肺炎疫情影響，日本首相安倍晉三與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在24日達成共識，宣布東京奧運延後，最晚將在2021年夏天舉辦。雖然東奧確定延期，讓各界都鬆一口氣，但巴赫突然的決定卻違反了《奧林匹克憲章》，讓東奧延期面臨「違法」的尷尬局面。

奧運延期不怕？　國際奧會已保高額保險

奧運延期不怕？　國際奧會已保高額保險

東奧延期　奧運資格賽怎麼拿？

東奧延期　奧運資格賽怎麼拿？

東奧延期釀日本3.2兆日圓損失　

東奧延期釀日本3.2兆日圓損失　

東奧延期？東京都知事暗示可能接受

東奧延期？東京都知事暗示可能接受

關鍵字：

嘉義嘉義市運中小學聯運青年節活動兒童節表揚大會中小學閱讀表揚活動延期

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面