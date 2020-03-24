兒欠300萬！93歲老爸衰成擋箭牌…慘遭債主「狂撒冥紙+潑檳榔汁」21次洩憤

▲男子為了向友人討回300萬元，竟到對方父親家門中撒冥紙、潑灑檳榔汁，下場曝光。（示意圖／記者洪正達翻攝）

記者陳羿妏／雲林報導

雲林一名黃姓男子因為丁姓友人遲遲不還錢，心急如焚之下竟跑到丁男父親家中大鬧21次，亂撒冥紙還潑檳榔汁，而丁男父親因為不願再受威脅，決定報警提告。雲林地院審理時，依恐嚇危害安全罪，判黃男拘役100日，得易科罰金10萬元。

丁父指出，他已經93歲，疾病纏身，冥紙代表提供往生者在陰間使用的貨幣，一般多為供奉亡者才使用，黃男這樣在住家前面丟撒，認為此舉有讓他沾染晦氣之意，詛咒他往生，對他的生命造成嚴重影響，甚至無法正常入睡。

黃男辯稱，自己因為被丁男倒債將近300萬元，撒冥紙之前，曾多次到丁父家中拜訪聊天，希望丁父勸說，讓丁男趕緊出面處理，從沒想過要恐嚇人，覺得丁男一直躲起來，過得逍遙自在，讓他非常不滿，想要發洩一下情緒。

法官勘驗監視器畫面，確認黃男犯行，還提到黃男曾於偵訊時供稱，知道丁父年紀大「所以晚上才去」，擔心白天去「老人家會受不了」，確定黃男對於年長者見撒冥紙一事內心會有產生畏懼一事有認知，仍執意照做，大鬧次數達21次，明顯有想加害他人生命安全的舉動，最終判黃男拘役100日，得易科罰金10萬元。

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