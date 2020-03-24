結核病年增8000多人！去年1.2萬人潛伏結核治療「可預防1200人發病」

▲結核病發生率持續下降。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

目前新冠肺炎疫情獲得全國矚目，不過結核病仍是台灣最重要傳染病之一，疾病管制署今（24）日公布，每年結核病新發個案數約8千多人，因結核病死亡的個案數也將近500人，所幸透過多項防治策略，國內結核病發生率15年來降幅已達50%。現在進一步針對潛伏結核感染（LTBI）介入，2019年共有1萬2千人加入治療，預期可預防1,200人未來發病成為結核病人，同時也避免因發病造成的傳播風險。

今(2020)年全球3月24日世界結核病日延續去年主題「It’s time即刻行動！」，疾管署響應主題，倡議"It’s time to test and treat LTBI!"「潛伏結核感染(LTBI)檢驗與治療，即刻行動！」，呼籲社會大眾在這個深具意義的日子，除了紀念細菌學始祖Robert Koch博士在1百多年前發現結核分枝桿菌這項重大貢獻，更應該關注結核病及潛伏結核感染，把握黃金時機，照顧自己健康，同時也保護身旁的人。

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疾管署副署長莊人祥表示，透過實施都治策略、成立抗藥性結核病醫療照護團隊，並落實主動發現、個案管理及接觸者調查等，在防疫、醫療及檢驗人員齊心努力下，結核病發生率自2005年的每十萬人口73人降到2019年預估每十萬人口36.7人，降幅達50 %。

▲潛伏結核感染治療情況。（圖／疾管署提供）

莊人祥指出，潛伏結核感染是指感染結核後，結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時，不發病的狀態；潛伏結核感染者，一生約有5至10%發病成結核病的風險，但在未發病前，給予潛伏結核感染治療，就可以有效減少9成以上發病機會。疾管署現在積極防患未然，提前在潛伏結核感染階段就介入。

疾管署在2016年提出「2035消除結核計畫」，除了維持原有防疫基礎，也加強預防策略。依研究資料顯示，未接受治療的結核病個案平均每年會使10至15名接觸者受到感染，針對結核病患接觸者，以及本身具有容易造成結核病發病危險因子的族群，如：長照機構內老年人、高發生率的山地原鄉居民及矯正機關收容人等族群，推動潛伏結核感染篩檢與治療策略，以更強而有力的預防措施，做在前面，降低未來結核病發病的可能性。2019年約有1萬2千人加入LTBI治療，預期可預防1,200人未來發病成為結核病人，同時也避免因發病造成的傳播風險。