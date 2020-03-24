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釋迦園界址扯不清再爆婚外情　控鄰居果園內性侵妻...她認了交往一陣子

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▲ 一起釋迦園界址糾紛，意外扯出婚外情案外案 。（釋迦園示意圖／翻攝台灣休閒農業發展協會）▲ 一起釋迦園界址糾紛，意外扯出婚外情案外案 。（釋迦園示意圖／翻攝台灣休閒農業發展協會）


記者楊鈞典／台東報導

台東縣胡姓與蘇姓男子2人的農地相鄰，但長期有界址糾紛，日前在民事法庭公開辯論時，胡男竟當場向法官陳述:蘇男都到果園強姦我老婆了！蘇男則否認並提告胡男妨害名譽，但法官認為胡男在民事庭上陳述蘇強姦胡妻一事，是因相信妻子所言，雖不能證明言論內容為真實，但有相當理由確信其為真實者，就不能以誹謗罪之刑責相繩，因此一、二審皆敗訴。

胡男與蘇男2人的農地相鄰，但卻長期交不睦，胡男曾當場抓包蘇男在其釋迦園內採幼果，報警控告竊盜究辦，蘇男則控告對方傷害罪；但蘇男與胡妻的關係不單純，胡妻坦承曾與蘇交往一個月要分手，反被對方威脅公布性愛影像。但這段婚外情未曾訴諸法律。

2018年4月民事庭法官審理蘇、胡的界址官司案辯論結束時，胡男竟說：他（蘇男）在2014年都跑到我的果園將我老婆強姦！還說老婆為此2度輕生。蘇男憤而向台東地檢署控告胡某妨害名譽，檢察官提起公訴。法官審理時傳喚胡妻作證，胡妻表示她10幾歲就嫁來這裡，很少出門，剛開始蘇某到田裡來找她聊天，認識約1個月2人就發生性關係，交往一陣子，後來她覺得不好，想結束這樣的關係，不料蘇男不肯，一直到田裡找她，還威脅她要把事情鬧大，並說之前有將她在床上的樣子錄影下來，如果不繼續，就要把錄影散播出去。不堪其擾之下胡妻告訴丈夫，蘇男常常來田裡要強姦她。

審理此妨害名譽官司的法官認為，審酌證人胡妻經本院告知得拒絕證言及偽證罪之法定刑後，仍同意作證並擔保其陳述為真，且其證述內容涉及自身名節，衡情應無捏造毀壞自身名節之言詞而為虛偽陳述之理，胡妻確實告知被告胡男:告訴人於2014年間都到釋迦園要強姦伊等證言之真實性。胡男在民事庭上陳述蘇強姦胡妻一事，是因相信妻子所言，雖不能證明言論內容為真實，但有相當理由確信其為真實者，就不能以誹謗罪之刑責相繩，一審判決胡某無罪，檢察官不服判決而提上訴，但二審法官支持一審，維持無罪判決。

　
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