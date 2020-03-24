義倫巴底盼大陸醫療隊接手ICU　陸專家：需多方統籌考慮

▲義大利倫巴底大區的一處檢查站。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情最為嚴重的倫巴底大區近日傳出，希望大陸醫療隊專家可以集中接管加護病房（ICU）病區。對此，大陸疾控中心寄生蟲病預防控制所副所長肖寧證實，倫巴底方面確實提出了這個期望，至於是否答應請求，需從可行性、科學性和效果統籌考慮，「目前沒有聽到任何消息說有這方面的安排。」

《環球時報》報導，肖寧表示，會提出此要求，一個可能的原因是人手問題，當地的ICU和危重病人救治，人力物力都有缺口，需要有更多資源來支持，「他們可能希望中國的經驗能夠在當地得到更好的應用。」

▲義大利倫巴底大區首府米蘭。（圖／翻攝新華社）

大陸首批赴義大利抗疫專家組組長梁宗安接受《央視》採訪時也提到，義大利紅十字會和倫巴底大區的衛生行政部門，有這樣的要求，「但是有很多因素決定是不是能夠在這兒發揮作用，我覺得倒是不一定。」

梁宗安表示，義大利醫院救治的系統還是準備比較充分的，同時也存在物資短缺的問題，包括防護物資、呼吸機等，「但所有的醫務人員救治的相關工作是井井有條的，也是達到了能夠把這些病人處置非常好的狀態。」

▲大陸首批援義醫療專家組搭乘東航包機前往義大利。（資料圖／翻攝中國東方航空微博）

對於是否接管倫巴底大區的加護病房，《環時》總編胡錫進在個人微博上則提出四點考量原則，他認為，大陸才剛經歷大規模的醫療戰役，為防備疫情再起，也不能把大批醫護往外輸出，得量力而為。

此外，胡錫進也提到，不能讓義大利等國有過高期待，假設醫療隊接管的ICU死亡率高了，義大利人又會怎麼想呢？胡錫進還表示，基於全球化原則，適時伸出援手是必要的，但仍需警惕美國等部分西方陣營對中國的抹黑。