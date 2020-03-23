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潘孟安接見排球聯賽英雄　李尼西米、李貝兒兄妹檔搶眼

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▲屏東縣長潘孟安接見新園國中、屏榮高中兩校排球隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長潘孟安接見新園國中排球隊職員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

108學年度的全國國、高中排球聯賽日前落幕，屏東縣新園國中女排隊及屏榮高中男排隊經過激烈比賽，分別勇奪女子組冠軍及男子組亞軍佳績，縣長潘孟安23日特別接見二校排球隊，除頒發體育獎金，肯定教練、選手的努力，終於獲得睽違多年的榮耀，並期勉大家再接再勵，讓屏東的排球發展再展榮光。

▲屏東縣長潘孟安接見新園國中、屏榮高中兩校排球隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼李貝兒勇猛MVP、新園國中冠軍。

▲屏東縣長潘孟安接見新園國中、屏榮高中兩校排球隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘縣長說，新園國中拿下JHVL冠軍，不僅是12年來國中排球聯賽的首座冠軍，尤其有的選手是升上國中後才接觸排球並獲選校隊出賽，相當不容易。屏榮高中拿下HVL亞軍，則是該校睽違29年再次殺入冠軍賽，也是屏東縣排球發展多年以來的一個重大里程，展現排球實力和屏東小將的韌性。

▲屏東縣長潘孟安接見新園國中、屏榮高中兩校排球隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏榮高中排球隊、亞軍。

▲屏東縣長潘孟安接見新園國中、屏榮高中兩校排球隊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次國、高中組聯賽，分別經過13場與15場的激戰，其中李尼西米及李貝兒兄妹檔，他們不是屏東縣找來助拳的外援，而是土生土長的臺灣囝仔。李貝兒勇猛的砲火為她拿下排球生涯的第一座MVP，李尼西米更是頂住冠軍賽中的絕對劣勢，力挽狂瀾奪下第三局的精彩表現，拿下最佳邊線攻擊球員的殊榮，兄妹傑出表現，也是屏東排壇的一段佳話。

除球員優秀表現，教練的指導更是功不可沒，新園國中教練吳珮汝更是在家庭與球隊之間兩頭奔波的壓力之下，犧牲許多自己的時間燃燒鬥志，為了球隊不辭辛勞，並忍受這11年來每次大賽的鎩羽而歸，終於在今年得償所願；而屏榮教練陳俊昌在預賽吞下2敗的險境中靠著機智的調度反殺回決賽圈，並帶領屏榮打入睽違將近30年的冠軍賽，也為屏東的排球發展帶來突破性的成果。

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