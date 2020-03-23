陸向柬埔寨派出抗疫專家組　捐贈1400萬元口罩、防護服

▲專家組在機場舉行了「出征儀式」。（圖／翻攝廣西新聞頻道，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸23日向柬埔寨派出醫療專家組，協助柬埔寨應對新冠肺炎疫情，專家組由國家衛健委組建，廣西壯族自治區衛健委選派。這也是疫情爆發後，陸方首次向東南亞國家派出醫療團隊，專家組目前已抵達金邊國際機場，包機上還載有N95防護口罩、一用外科口罩等醫療物資。

醫療專家組23日上午從南寧吳圩國際機場出發，廣西政府同時也向柬埔寨政府捐贈了一批價值約325萬元（約1400萬元）的抗疫物資，包括一次性醫用外科口罩、一次性醫用普通口罩、N95防護口罩、一次性乳膠手套、一次性工作帽、防滲透隔離衣、醫用防護服等。

在機場舉行完「出征儀式」後，抗疫醫療專家組一行7人從南寧出發前往柬埔寨金邊，成員由自治區人民醫院、自治區疾控中心、南溪山醫院、廣西醫科大學第一附屬醫院、廣西國際壯醫醫院的呼吸、公共衛生、實驗室檢測、感染控制、中醫、護理等專業的專家組成。

專家組領隊，廣西衛健委保健局副局長艾翔表示，他們將與柬埔寨有關方面深入溝通交流，毫無保留地分享在應急防控、臨床病患救治、檢測實驗室建設等方面的經驗，幫助當地更好更快地戰勝疫情。

值得注意的是，這是新冠肺炎疫情爆發以來，大陸向周邊和東盟國家派遣的第一支抗疫醫療隊，柬埔寨也成為獲陸方醫療專家支援的首個東南亞國家。