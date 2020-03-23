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持續週工時60-80hrs！胸腔內科總醫師「看到有人出去」曝挫折心境：嗯……

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員在這次疫情中是相當重要的角色。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，最辛苦的莫過於第一線的醫護人員，就有PTT網友發文問卦「版上有沒有醫護人員啊？現在心情如何？」貼文吸引一名胸腔內科總醫師回文，說這幾天他的心情很挫折，「我很願意取消所有的假期來配合這次防疫，但是一般民眾繼續放行得病回來讓我們顧，這個邏輯真心無法理解。」

有鄉民問PTT板上醫護人員的心情，一位男網友便回文，說他是胸腔內科總醫師，直呼「這幾天的心情很挫折」，接著表示自己挫折的原因，「打從一開始發出醫護人員禁令就覺得憤怒，我很願意取消所有的假期來配合這次防疫，但是一般民眾繼續放行得病回來讓我們顧」，他表示自己真心無法理解這個邏輯。

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲日前新北舉辦社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

原PO相當無奈，「結果如何大家現在也看到了，對中國以外國家的過度信任，導致奧運四海遊龍的既視感滿滿。」醫師接著說，他們嘴上唸一唸，該做的工作還是要繼續做，畢竟一線辛苦的不只他們，其他人也沒有一直該該叫，大家一起努力撐到疫苗或解藥出來就好，「結果就在持續週工時60-80hrs的生活中，看到有人出去……嗯……」

最後原PO表示，總之他會盡力而為，「至少以後回想起來無愧於心，也就好了，其他補助公平正義臨床鳥事之類的，多想無益。」看到貼文後，其他網友紛紛留言幫忙打氣，「辛苦了，一起加油，一定可以撐過去的」、「就是在幫這類人擦屁股」、「感謝醫護人員，你們辛苦了」、「辛苦了，希望此事不會影響你們的士氣。」

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