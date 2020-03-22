首都防疫戰！飛北京國際航班「須先轉12城市檢疫」通過才能原機進京

▲面對「返國潮」，北京首都國際機場全面加強邊境管制。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民航局22日宣布，所有目的地為北京的國際航班，從23日起要先轉至周邊的12個城市的「第一入境點」，實施檢疫並辦理入境手續、行李清關，旅客必須符合檢疫登機條件，才能再搭乘原航班進入北京。

民航局公布的12個「第一入境點」為天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安，各個航空公司航班指定的第一入境點並不相同，必須至民航局、航空公司官網查詢，並可能根據疫情變化進行調整。

搭乘國際航班的旅客進入北京前，飛機必須先飛到「第一入境點」，實施檢疫並辦理入境手續，行李清關，符合檢疫登機條件的旅客，才可搭乘原航班進入北京。

對於「第一入境點」措施的施行，民航局旗下的《中國民航報》日前曾解讀，北京作為國際交流中心，已經成為防控境外疫情輸入的主戰場，採取這一措施，有利於嚴控境外疫情向首都北京持續輸入；有利於提升國際航班進京旅客的安全健康保障能力，也有利於提升入境旅客通關效率，在嚴格作好防疫工作的同時，更加便利旅客入京。

《中國民航報》還提到，調整首都機場國際客運航班從指定第一入境點入境，在嚴控境外疫情向首都擴散的同時，的確也對旅客行程有影響，但民航會始終堅持好「真情服務」理念，努力把給旅客造成的影響降到最低程度。