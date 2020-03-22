50分鐘收1000...辣妹按摩師提供「500加價購」壞壞服務！美容坊搜出海量保險套

▲美容坊的老闆被判刑4個月。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名黃姓男子擔任一間美容坊的負責人，而他聘用女子「阿桃」擔任服務小姐，而正常消費方式為按摩90分鐘1千元的價格，但他卻因為放讓任阿桃讓客人以500元代價，提供顧客加購「半套」的服務，遭警方逮捕。對此，高雄地院審理後，依法判他4月徒刑。

判決指出，黃男在高雄一間美容坊擔任負責人，而阿桃則是他旗下的服務小姐，消費方式為按摩90分鐘收取1千元，其中黃男可分得300元，另外700元歸阿桃所有，但他卻被控明知道阿桃除了提供按摩服務以外，還會以500元的價格，讓男客加價購買「半套」服務的情況下，仍將阿桃留在養生館內，以達到招攬顧客、增加營收的目的。

美容養生館怪異的經營方式引起警方懷疑，雖然黃男到案後矢口否認犯行，並辯稱自己都有告誡旗下小姐不得進行性交易，但法官認為，阿桃之所以能大膽在美容坊中從事性交易，鐵定是已經經過黃男同意，且警方同時也在美容坊搜出大量保險套，因此難認該美容坊是正當營業場所。

對此，高雄地院認定，縱使本件美容坊未直接分得小姐半套性交易所得，仍可藉由小姐之猥褻行為獲取更高之營業收入，因此依犯圖利容留性交罪，判黃男4月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

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