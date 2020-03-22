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埃及旅遊團再增2人！　全團32人「共9人中鏢」

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行指揮中心今(22)日公佈最新疫情，單日新增16例確診。其中今日確診的案161及162，曾經參加過埃及旅遊團，該團共32人，目前已經累計9人確診新冠肺炎。今日的16例中，為13例境外移入、3例本土，為9男7女，入境日介於3月10日至20日，發病日介於3月7日至20日。個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。

案161及162為埃及旅遊團團員，原列為接觸者之新增個案，居家隔離期間於3月20日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共9人確診(8名團員、1名接觸者)。

請繼續往下閱讀...

近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，從3月19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天，而外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。

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