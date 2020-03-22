訓練後免疫力「開窗期」超危險！　醫曝運動員染新冠肺炎主因





▲中國運動醫學專家認為，高強度訓練後的免疫力開窗期，會提升感染風險。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

運動時也請不忘防疫！自NBA球星戈貝爾、米歇爾、杜蘭特染上新冠肺炎以來，國際體育名人確診連環爆，對此，據中國醫學團隊說法，雖沒有證據表明，運動員比普通人更易感染新冠病毒，但職業運動員在訓練、比賽環境中，確實隱藏不少風險，其中訓練後的免疫力「開窗期」，更可能使他們呼吸道感染風險增加2到6倍。

對於運動員是否較容易感染新冠肺炎，北京體育大學近日綜合七位專家意見，對外進行「權威解說」。文章首先提到，專家認為，對於新冠病毒，人人都缺乏特異性免疫力，都是易感人群，無論男女老少、無論是普通人還是運動員。另外，感染機率的大小，還與接觸病毒的量有一定關係。

▲受新冠肺炎疫情衝擊，國際體壇紛紛爆出有明星確診，其中美國職籃NBA已經於日前宣布無限期停賽。圖為2019年NBA上海賽現場球迷。（圖／記者陳政錄攝）

文章解釋，一向身體素質良好的運動圓，為什麼也這個容易「中招」，可能跟他們的免疫力、訓練環境和比賽環境等多方面因素相關。其中，由於運動員常要進行高強度訓練，研究發現，長期劇烈運動或急性運動後，會在短期內「削弱」機體的免疫力，導致在短時間內（如24小時以內）增加上呼吸道感染的風險。

北京體育大學王正珍教授解釋，免疫學稱此為「開窗」，在此免疫力開窗期，運動員上呼吸道感染的風險會增加2到6倍。他也補充，旅途勞累、睡眠質量差、飲食不合理等因素也可以造成人體免疫力下降，但若上述疲勞狀態能得到有效的恢復，免疫力是可以恢復的。

北京體育大學校醫院院長宋慧芳認為，從訓練環境來看，場地往往人數眾多、高溫潮濕，甚至使用中央空調，密閉不通風，這樣的環境更有利於新冠肺炎的傳播，如果採取集中訓練和吃住，亦會增加大規模感染風險。

▲NBA籃網球星杜蘭特確診新型冠狀病毒引發的肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

運動醫學與康復學院院長倪國新、運動醫學與康復學院副院長錢菁華教授進一步解釋，運動員除對抗中有很多身體接觸機會，還有轉移場地中的接觸風險，以及訓練比賽場館多人聚集，和訓練後的身體疲勞感，與輕型患者疲乏表現無法及時鑑別，導致採取隔離措施不及時等，增加風險的種種因素。

因此，中國體院醫學專家建議，運動員應該合理訓練、避免疲勞堆積，改良衛生習慣，並時時保持警惕，若有需要，可採取人員封閉式管理。

至於運動員感染後能否恢復以往表現，中國運動與健康研究院博士包大鵬指出，雖然運動員在抵禦病毒感染的能力與普通人相比並無優勢，但有相關證據表明，運動員在被病毒感染後的恢復能力要顯著強於普通人。

只是，由於新冠肺炎病毒若成功入侵肺部細胞，將會對肺泡等造成損傷，因此實際情況，仍須看患者本人免疫系統，能否確實抵禦病毒的危害，達到真正的「無症狀」狀態。目前，包括美國NBA職籃、MLB職棒聯盟，歐洲如義大利甲級足球聯賽、德乙等，均傳出有球員確診消息。

▼NBA等賽事停賽。（圖／達志影像／美聯社）