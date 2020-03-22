張上淳「醫生兒子」出國爽玩惹議　本人196字道歉了！

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的「醫師兒子」被踢爆疫情間出國玩樂，還去美國看NBA，更高調在臉書上發文，消息一出引發網路反彈。本人也發出道歉聲明，對於我的行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。

張上淳兒子寫到「我這次出國造成社會一些紛擾，在此做一些說明，我的輪休是早已排定，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國，當時美國疫情狀況還好，但到美國後，得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。」

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指揮官陳時中也在今（22）日記者會緩頰指出，張教授的兒子3/4日出國時，美國沒有任何疫情及警示，回來後才升到二級，他也有按照居家檢疫規格做隔離措施，「年輕人有年輕人想法，不同時間點會說不同的話」。他認為，張上淳的兒子此時看見境外移入病例這麼多，應該就不會再說出這種話，就法治面而言「他並沒有違反規定，問題不大」。

而今日記者會上也不見張上淳的身影，有媒體詢問張上淳是否會因此風波離開指揮中心，陳時中則表示，「張召集人是重要幹部，在社會責任上不能離開，也沒有離開打算。」

道歉聲明全文如下：

我這次出國造成社會一些紛擾，在此做一些說明：

對於我的行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。

我的輪休是早已排定，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國。

當時美國疫情狀況還好，但到美國後，得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。