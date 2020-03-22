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人行：金融系統1137人染新冠肺炎　42人去世

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▲▼大陸國務院新聞辦公室於2020年3月22日（星期日）上午10時舉行新聞發布會，請中國人民銀行副行長陳雨露等官員，介紹應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況。（圖／取自國新辦網站）

▲大陸國務院新聞辦公室於2020年3月22日上午10時舉行新聞發布會，介紹應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況。（圖／取自國新辦網站）

記者陳政錄／綜合報導

為穩定經濟社會發展，大陸國務院22日召集人行、銀保監會、證監會等機構舉辦新聞發布會，中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露坦言，疫情中，有金融系統有1137名工作人員受到感染，其中42人不幸去世。2020年，穩健的貨幣政策會更加注重靈活適度，看好經濟發展基本面沒有改變，物價將會逐季下降。

中國人民銀行副行長陳雨露、中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮、中國證券監督管理委員會副主席李超、國家外匯局副局長宣昌能等，於22日上午舉行的記者會上，對國際疫情影響，維護金融市場穩定答記者提問。

▲▼大陸國務院新聞辦公室於2020年3月22日（星期日）上午10時舉行新聞發布會，請中國人民銀行副行長陳雨露等官員，介紹應對國際疫情影響，維護金融市場穩定有關情況。（圖／取自國新辦網站）

▲請中國人民銀行副行長陳雨露。（圖／取自國新辦網站）

陳雨露表示，在抗擊疫情的過程中，金融系統有1137名工作人員受到感染，其中42人不幸去世。這是新型冠狀病毒引發的肺炎疫情爆發以來，人行通盤性公開介紹金融界的人員受感染情況。

但他進一步強調，人民銀行透過準確的公開市場操作和定向降準，來提供短期和中長期的流動性，保持銀行體系流動性合理充裕，金融市場果斷如期開市之後持續平穩運行。包括及時設立3000億元人民幣的專項再貸款，和增加5000億元人民幣的再貸款再貼現額度，支持疫情防控和復工復產。

陳雨露說，會同銀保監會等部門對疫情發生之後受影響比較大的中小微企業、民營企業貸款給予展期和續貸的政策，幫助這些企業保持現金流的穩定，渡過難關。與此同時，還積極引導市場利率下降，降低實體經濟的融資成本。

他認為，隨復工復產推進，中國經濟往好發展的基本面沒有改變，不存在長期通貨膨脹或通縮的基礎，預計在第二、三、四季，物價整體會逐季下降，人民幣匯率也會在合理區間。

李超說，A股自春節後開市以來，疫情對A股市場的影響已逐步消化，目前上市公司復工率超過98%，金融市場流動性合理充裕，股市的估值水平處於歷史低位，是非常積極的訊號。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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