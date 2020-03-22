布吉納法索「成西非最慘國家」　確診人數飆升…4部長全中鏢！

▲布吉納法索是西非貧窮國家之一，面臨新冠肺炎擴散。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社瓦加杜古21日綜合外電報導）武漢肺炎持續在非洲地區擴散，政府發言人今天表示，布吉納法索有4位部長檢測呈現2019冠狀病毒疾病陽性，通報確診病例從40例攀升到64例，是西非最高數字。

政府發言人說，外交、礦業、教育及內政部長最近幾天病毒檢測全都呈陽性。布吉納法索外交部長巴力（Alpha Barry）20日晚發推文表示，「謠傳成真，我剛接獲通知，我已感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。」巴力指的是媒體報導揣測有關他的健康情形。

礦業部長伊達尼（Oumarou Idani）、教育部長瓦羅（Stanislas Ouaro）及內政部長薩瓦多戈（Simeon Sawadogo）各自在臉書（Facebook）發文，證實自己染疫。布吉納法索於3月9日通報境內首起武漢肺炎確診病例，而10天前，奈及利亞於2月28日通報境內首起確診，也是撒哈拉沙漠以南非洲首起確診感染。

布吉納法索截至22日上午，共有64利確診（29名女性、35名男性），死亡病例3人。目前連同第一對受感染的夫妻在內，已有5名康復。20日布吉納法索政府已經宣布關閉陸地、航空等邊界、21日起實行宵禁，希望可以盡速控制疫情在該國擴散。