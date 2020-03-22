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網傳武漢新增確診破100例　武漢官方澄清：數據客觀真實！

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

大陸連續幾天宣布本土零確診後，網路上卻流傳一篇文章，一位記者披露武漢有超過百例新增確診，引起外界關注。武漢官方今（22）日回應，調查各醫院後，武漢新增確診病例為零，「數據客觀真實」。

根據武漢市人民政府新聞辦公室官方微信消息，網傳湖北一位主流媒體記者的親身經歷：《我最難忘的一天》，文中披露「玫瑰西園社區新增2例確診病例」、「麗水康城小區又有新增病例」、「同濟醫院新增100多例新冠確診」、「放鷹台社區一劉姓婆婆在省人民醫院就診推諉」…等狀況。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據和流行病學調查組緊急展開調查，經向同濟醫院和礄口區新冠肺炎防控指揮部了解核實，同濟醫院所有新冠核酸檢測陽性病例都依法依規進行網絡直報，同濟醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有新冠肺炎確診病例。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

另外，玫瑰西園116單元一例患者為3月6日確診病例，現住院治療；另一例為3月11日陽性檢測病例，現在康復驛站隔離康復。兩人均不屬於新增確診病例。

另外針對，網傳韓家墩街綜合社區關於「昨晚麗水康城小區又有新增病例」的「重要通知」。經查，小區居民張某某為無症狀感染者，根據《國家衛健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》，非確診病例。

放鷹台社區一婆婆劉某某曾因新冠肺炎入住省人民醫院光谷院區治癒後出院，但又再度復發，但經過多次核酸檢測才確診，在收治過程中，因未確診難以進行分類處置，只能安排在留觀病房，所以等待時間較長，期間未發現有違反規定不收治以及相互推諉問題。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據和流行病學調查組表示，近幾天武漢市新冠肺炎新增確診病例為零，均為各醫療機構、各級疾控部門依法依規進行網絡直報，數據客觀真實。
 

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