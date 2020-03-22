大陸新增46例！　「湖北4日0新增」累計81054例

▲新冠病毒。（圖／路透社）
記者劉亭／綜合報導
根據大陸國家衛健委消息，截至3月21日大陸新增確診病例46例，其中境外輸入病例45例，新增死亡病例6例（湖北5例），新增疑似病例45例，累計確診達81054例，境外輸入累計314例。
截至3月21日24時，大陸現有確診病例5549例（其中重症病例1845例），累計治愈出院病例72244例，累計死亡病例3261例，累計報告確診病例81054例，現有疑似病例118例。累計追踪到密切接觸者687680人，尚在醫學觀察的密切接觸者10071人。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例490例（武漢463例），新增死亡病例5例（武漢4例），現有確診病例5224例（武漢5143例），其中重症病例1812例（武漢1794例）。累計治愈出院病例59432例（武漢42354例），累計死亡病例3144例（武漢2508例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。
3月21日0—24時，新增報告境外輸入確診病例45例（上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例）。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例314例。
累計收到港澳台通報確診病例444例：香港特別行政區273例（出院100例，死亡4例），澳門特別行政區18例（出院10例），台灣153例（出院28例，死亡2例）。