大陸新增46例！　「湖北4日0新增」累計81054例

美國新冠肺炎疫情嚴重，饒舌天后卡蒂B（Cardi B）日前表示「這鬼東西從中國武漢來的，像在全球巡演，老娘好怕怕」影片受到全球網友瘋傳。隨著影片受到關注，她近日樂於擔任「美版吹哨人」不斷宣導防疫，昨（22日）又在直播稱讚：「中國防疫做得很好！」登上微博熱搜關鍵字。