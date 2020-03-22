貝加莫醫院曝光「塞滿病人」　中義醫護合照驚見「配備差超多」

▲義大利醫院內滿滿都是病人。（圖／翻攝自環球網）

記者劉亭／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情嚴重，死亡人數已達4825例，成為全球第一。其中最嚴重的城市貝加莫的幾間醫院人滿為患，醫生護士雖然都盡力救治，但死亡人數卻不斷攀升。一位急診科負責人，承受了極大的壓力。

根據英國天空新聞報導，記者進入貝加莫醫院內，發現從走廊到接診室滿滿都是病患。急診室主任Cosentini表示，每天接收50-60名新冠病患，大部分都是重症病患，需要吸氧氣，對任何醫療系統來說壓力都很大。

▲中國醫療專家組前往義大利協助新冠肺炎疫情，兩邊配備明顯有差。（圖／翻攝自環球網，下同）



而大陸也向義大利派出多組醫療專家組，提供醫療物資等方面的援助，大陸醫療專家組一行7人20日，已抵達疫情重災區貝加莫市，與當地一線醫護人員見面交流。

大陸醫療專家與當地主要收治新冠肺炎患者的大型醫院急診、重症、感染、護理等科室負責人見面，介紹了中國浙江大學附屬第一醫院可疑患者零漏診、醫護人員零感染、新冠肺炎患者零死亡的經驗。中國專家組還走訪醫院感染科病房，對醫療救治提出問題與意見。

照片發出來後，許多網友發現，大陸醫療專家和義大利醫療團隊的配備相差甚多，大陸團隊都穿著全套防護服、眼罩，全身都包得緊緊；但義大利醫護卻只穿著輕薄的醫生服，配上口罩和手套。