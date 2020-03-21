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下半場疫情複雜化　陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台灣累積病例破百，幾乎每日以十位數暴增，民眾人心惶惶，不僅到大賣場搶購物資囤貨，除了上班上課外，能不出門就不出門，深怕旁人帶有病毒。對此，前立委陳學聖表示，政府要思考的是，到底這一個指揮官，是不是還要讓陳時中繼續待下去。

陳學聖20日在政論節目《新聞面對面》中指出，事情越來越複雜，涉及的層面越來越大，不再只是防疫，涉及到鎖國，也涉及到未來的經濟行動，還包括個人行動的一些管制。

陳學聖舉例，原本大陸封省時，大家會笑大陸，覺得大陸落後台灣，義大利發生的時候，大家也覺得反正跟大陸差不多，也是佛系的，但越來越多文明國家像是奧地利、加拿大採取的措施，比台灣還嚴厲時，台灣人開始緊張，上半場打了一個好球，但下半場是不是從料敵從嚴，變料敵從寬？

陳學聖舉奧地利的例子說明，奧地利人民若是要出門，是要有必要才能出門，「而且你出門跟你隨行的人，一定要跟你住在一起的人，所以隨身你要帶戶籍證明」，人家還推測說奧地利的偷情減少。

▲▼國民黨立委陳學聖召開「打發吹哨者，食安五環破功」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

陳學聖指出，奧地利5個人以上不能聚在一起，除非有同住在一起的證明，不然警察有權力叫大家解散，餐廳原本禮拜一的時候，可以開到下午3點，後來再嚴格規定，從禮拜二開始，全天封閉起來，現在當兵的人已經被要求延長服役期限，過去5年當兵的人，準備可能被徵召回來。

陳學聖提到，奧地利超前部署，再看現在陳時中談這些事情，坦白講上半場打得很好，但下半場涉及到經濟行為，甚至到要把後備軍人找回來，要把現役軍人延長役期，「這已經不是陳時中一個人可以決定的事情，你看到別人這樣做的時候怎麼辦？這是我現在最擔心的事情，然後它影響了經濟問題」。

陳學聖再指，物流現在很多人也是減班，開始要整併班，整個經濟萎縮下來以後，「我們可不可以跟我們一些認為生活水平比我們高的國家，採取更嚴厲的封國，或封城的這種程度？我覺得已經不是陳時中可以扛下來的事情。」

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