日空軍自衛隊迎聖火「畫奧運五環」失敗　網驚：老天在暗示？

▲東京奧運將在今年7月24日正式舉行。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

東京奧運聖火於昨（20）日從希臘運抵東京，日本政府原本安排了空軍自衛隊用飛機雲畫出奧運五環來迎接，但沒想到在正式表演時風太大導致畫不出來，再加上當天聖火一度被強風吹熄，花了將近30分鐘才又重新點燃，引起許多網友紛紛表示「真的是凶兆」、「上天旨意」。

今年的東奧受到新冠肺炎疫情影響，停辦或延後聲浪不斷，但目前日本當局仍沒有延期或取消的打算，安倍晉三更在台灣時間16日G7緊急舉行視訊會議後的記者會中強調，「為了證明我們作為人類能夠戰勝新型冠狀病毒，會努力以完整的形式實現東京奧運。」

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▲原本要在空中畫出奧運五環，但因強風而失敗。（圖／翻攝自推特）

奧運聖火則在20日運送到日本，在宮城縣的空軍基地進行歡迎儀式，原本日本政府打算出動空軍自衛隊畫出奧運五環，用以迎接希臘來的聖火，豈料受到現場強風的影響，五環飛機雲隨即被強風吹散。

就有網友也貼出當天預演和正式表演的對比圖，只見預演時航空自衛隊用飛機雲在天空中畫出了完美的五個環，非常漂亮，但當正式表演時卻只看到空中堆疊著一大團厚厚的雲，什麼痕跡都看不到。

▲預演時相當成功。（圖／翻攝自推特）

畫面被網友PO上PPT，以標題「迎聖火用飛機畫5輪，結果不成形」發文，引起網友討論，紛紛表示「就是不詳的預兆」、「還硬要辦？」、「老天都暗示你們了」、「老天爺講的很明白了」等等，甚至有人揶揄「幸好不是畫COVID」。

除了空軍自衛隊五環表演大失敗外，20日在東北宮城縣石卷市舉行的「復興之火」點燃儀式，也點燃到一半就因為強風而熄滅了，場上站一排的長官也全部看傻眼，之後又花了大約30分鐘才將聖火用燃火棒重新點燃，而非原本希臘來的聖火。

東京奧運點火儀式上出包也引來許多日本網友表示「這就是神明的抗議」、「感覺是詛咒」、「花了幾千萬運來的聖火熄滅了，再點燃居然是用100元的打火機」。

▲東京奧運聖火熄滅，一旁長官傻眼。（圖／翻攝自推特）

