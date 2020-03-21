北部確診高中生傳染給同班2同學　「父母卻沒中」周志浩解釋原因

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名男高中生1月份和家人同遊希臘，返台後確診感染新冠肺炎，後續還傳染給同班坐在前方的2名同學，然而其父母同住卻沒有遭到感染。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，對學生來說同學可能會有更親密的接觸，父母反而保持距離，這是可以解釋的。

國內第59案新冠肺炎為北部某高中男生曾赴希臘旅遊，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，15日遭確診，且因為同班同學也確認染疫，校方宣布停課至3月27日。

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目前共有2名同學確診，第1名為男性同班同學（案103），坐案59右斜前方，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離；第二例案130為同班女同學，坐案59正前方，3月17日發病，經採檢通報於昨日確診。

外界好奇案59傳給班上同學，但同住的爸媽卻無感染。指揮官陳時中表示，新冠病毒並非碰到就會中，仍是有人會中、有人不會中；周志浩進一步說明，雖然看起來父母接觸較多，但對學生來說，和同學的互動會更親密，對父母反而保持距離，這樣的情況可以解釋。

▲全台累積確診人數達153例。（圖／翻攝疾管署網站）