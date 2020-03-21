不肖資源回收場做後盾　嘉縣警查獲電纜線竊盜集團

▲嘉縣警破獲竊電纜集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣近期連續發生數起電纜線竊案，影響民生甚鉅，警察局長廖宗山指派刑警大隊科偵隊與布袋、朴子偵查隊組成專案小組積極偵辦，經大數據資料分析，研判應有電纜線竊盜集團轄區活動，轉報請嘉義地檢署天股葉美菁檢察官指揮偵辦。

▲竊嫌車上起出電纜。（圖／記者翁伊森翻攝）

經調閱相關資料後，發現曾在民雄分局犯下電纜線竊案陳嫌其楊性友人楊涉有重嫌，經專案人員日夜不眠不休前往南投地區跟監蒐證，看見楊嫌本月18日下午進入嘉義縣海區活動，專案人員隨即展開跟監，於同日晚間楊姓嫌犯駕駛自小客車進入南投市資源回收場時，由專案人員拘提、搜索。

當場查獲楊嫌於18日下午在東石鄉網寮村竊取之電纜線373公尺，重達220公斤，另清查回收場內達2,814公斤之紅銅電纜線及電纜線皮，將回收場負責人梁某逮捕偵辦。專案小組隨後於19日到屏東縣高樹鄉將漏網的另陳姓犯嫌逮捕歸案。經詢問後，陳、梁2嫌對竊盜電纜線以及收受贓物坦承不諱，雖楊嫌矢口否認，移送臺灣嘉義地方檢察署檢察官複訊後，楊嫌收押禁見。

▲查獲上千公斤電線，甚至需出動吊車。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局長廖宗山表示，絕對有信心保護轄內公、私有財產安全，本次查獲電纜線竊盜集團無疑是給作奸犯科的宵小當頭棒喝，警方對各類刑案發生絕對有信心偵破。

►有75%酒精，必備必買必囤！！