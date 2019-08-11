遭蓄意切斷電纜…加拿大「海天纜車」數十車廂墜毀山谷！

記者林瑩真／綜合外電報導

加拿大溫哥華（Vancouver）著名觀光景點「海天纜車」（Sea to Sky Gondola）10日發生一起恐怖事故，電纜疑似被人切斷，數十輛的車廂通通墜毀。所幸，當時無人在現場，沒有傷亡。

綜合外媒報導，海天纜車在官網上發布聲明，10日凌晨4時30分許，纜車發生事故，所有電纜被切斷，可以容納8人大小的數十輛車廂紛紛墜落於陡峭的山坡上，僅6個車廂平安無事。聲明指出，由於當時沒有客人、工作人員在現場，因此無人受傷，現在已經關閉景點。

加拿大警方展開調查，懷疑「電纜被切斷了，這是蓄意破壞，現在這裡已經是犯罪現場」，目前正在尋找目擊者，希望可以獲得更多線索，非相關的遊客最好遠離景點區域，包括附近的步道。