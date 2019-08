遭蓄意切斷電纜…加拿大「海天纜車」數十車廂墜毀山谷！

記者林瑩真/綜合外電報導

加拿大溫哥華(Vancouver)著名觀光景點「海天纜車」(Sea to Sky Gondola)10日發生一起恐怖事故,電纜疑似被人切斷,數十輛的車廂通通墜毀。所幸,當時無人在現場,沒有傷亡。

綜合外媒報導,海天纜車在官網上發布聲明,10日凌晨4時30分許,纜車發生事故,所有電纜被切斷,可以容納8人大小的數十輛車廂紛紛墜落於陡峭的山坡上,僅6個車廂平安無事。聲明指出,由於當時沒有客人、工作人員在現場,因此無人受傷,現在已經關閉景點。

加拿大警方展開調查,懷疑「電纜被切斷了,這是蓄意破壞,現在這裡已經是犯罪現場」,目前正在尋找目擊者,希望可以獲得更多線索,非相關的遊客最好遠離景點區域,包括附近的步道。

One @seatoskygondola can be seen from the highway, it appears the detached cable is leading into the trees below. @CityNewsVAN @NEWS1130 @BT_Vancouver pic.twitter.com/oSfPxD5TTx