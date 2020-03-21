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學生會聲明稱中國肺炎！譏諷「東亞病flu」惹炮轟...港科大校長怒了

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▼香港科技大學在「全球最佳年輕大學」排行第二，是全亞洲國家的第一名。（圖／翻攝自Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)粉絲專頁）

▲香港科技大學在「全球最佳年輕大學」排行第二。（圖／翻攝自HKUST粉絲專頁）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎疫情之際，香港科技大學學生會近日在聲明中，使用「東亞病flu」、「中國肺炎」等說法，並稱「凡中國製造的，必不持久」。消息傳出後，校長史維以英文向全校發信，稱學生會「挑起爭端、毫無根據（divisive，ungrounded）」的言論，此舉不僅會加劇歧視和污名化，還會轉移抗疫焦點。

香港科技大學學生會18日發佈《科大學生會就全球抗疫之聲明》，稱「中國肺炎肆虐全球，為公共衛生以及各國經濟帶來沉重打擊」、「凡中國製造的，必不持久。本會相信全球合力定能打敗中國肺炎」、「保持警惕，保持戒心，方能避免下一次中國病毒」。

該聲明最後，還加上了「chinese_coronavirus」、「wuhan_pneumonia」、「kung_flu_fighting」、「一命WuFlu」 、「東亞病flu」等字眼，並配上吃蝙蝠湯的圖片，上面寫著「全球對抗中國肺炎」。

▼ 聲明內容。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 香港科技大學聲明。（圖／翻攝自臉書）

校長史維則以英文向全校發信，稱注意到學生會稱「COVID-19」為「中國肺炎」，並發表了「挑起爭端、毫無根據」（divisive，ungrounded）言論，此舉不僅會加劇歧視和污名化，還會轉移公眾在抗疫上的焦點。他同時引述世衛早前強調，任何疾病都不應該以地方、動物、個人或群體命名。

科大部分學生和校友也對此表達不滿，發佈聲明強調，學生會的不當言論絕不能代表廣大科大同學的心聲，學生會獨斷專行的作風在學校裡早已引起了很多不滿，校友正自發組織聯署，促請校方對學生會採取行動。

聲明還指出，有社會公德的人在災難之前都不會摒棄基本道德而幸災樂禍；有邏輯健全的人都不會給受害者貼上歧視的標籤；有同理心的人亦不會借由悲劇煽動仇恨，在全世界疫情如此緊張的情況下，各界更應該用理性思考，發出善意。

▼ 聲明內容。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 香港科技大學聲明。（圖／翻攝自臉書）

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