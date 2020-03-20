義務拍畢冊發現性侵與家暴！第2屆「台灣義行獎」12位默默助人奉獻

▲ 第2屆「台灣義行獎」頒獎典禮，表彰12位得獎人。（圖／公益傳播基金會提供）

記者林育綾／台北報導

公益傳播基金會主辦第2屆「台灣義行獎」在今（20）日舉行頒獎典禮，表彰12位得獎人長期默默助人、為台灣奉獻的感人事蹟，其中「社團法人中華民國偏鄉學子圓夢公益協會」號召第一線觀察者，義務為偏鄉孩子拍攝專業的畢業紀念冊，透過觀察與服務發現性侵與家暴等問題，幫更多偏鄉孩子獲得愛與資源。

「台灣義行獎」由歐陽明創辦，以表彰默默助人及為台灣奉獻的感人事蹟，啟發社會大眾勇於行善，重拾台灣見義勇為的風氣為宗旨，而此屆義行獎不少得獎人從事的志業，正與「教育」相關。

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▲第2屆「台灣義行獎」評審代表黃子佼頒獎。（圖／公益傳播基金會提供）

陳文靜女士從小在一個貧苦的家庭長大，20幾歲便成為單親媽媽，獨力養育一雙兒女，龐大的經濟壓力及隔代教養問題，使家庭陷入危機，因此積極投入偏鄉教育工作，更立下「終止弱勢世襲」的宏願。

「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」憂心孩子因經濟因素，放棄學習、在外遊蕩、流連不良場所，造成社會隱憂，於是在民國100年開始推動「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，更在103年於彰化縣社頭鄉設立分會，貢獻愛心，造福鄉里，獲得評審肯定。

「社團法人中華民國偏鄉學子圓夢公益協會」則是號召第一線「觀察者」，義務為偏鄉孩子拍攝專業的畢業紀念冊，並藉由觀察與服務，發現性侵與家庭暴力等問題，讓更多偏鄉孩子獲得更多的愛與資源。

新興國小桌球教練駱慧敏則是透過自身力量，輔導家庭清寒或是單親兒童，且透過運動項目培養一技之長，輔導孩童走向正軌，特別的是，每年還帶領桌球隊同學蓄髮，捐獻給癌症希望基金會，許多家長也因為小朋友有這樣的義行，紛紛加入捐髮的行列。

其他得獎人還包括協助更生朋友成家立業，重新在社會上站起來，由鄭益隆成立的鄭老師中途站、開設清潔公司給街友、更生人等弱勢得以回到職場的張茗富、成立台灣第一隻身障棒球隊的潘瑋杰、專為「中正國防幹部預備學校」學生服務的陳聖和（GC校園小天使）、為弱勢努力，上山下海的桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹、從事柬埔寨貧困婦女及兒童人道救援的中華民國知風草文教服務協會楊蔚齡、投入搜救犬訓養的台灣精英國際搜救協會褚興中、為放養犬貓絕育的獸醫師林雅哲等人。