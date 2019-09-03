《第二屆義行獎》開跑！尋找見義勇為使者　拾回助人初心

▲歐陽玄表示，《第二屆義行獎》開跑！歡迎各界一起尋找見義勇為使者。（圖／公益傳播基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵更多正向與溫暖的力量傳遞出去，第二屆《台灣義行獎》即日起迄11月30止，受理各界報名。主辦單位公益傳播基金會執行長唐平榮2日指出，義行獎的舉辦，係創辦人歐陽明「期望透過義行獎活動，找出默默地幫助他人及為台灣奉獻的義行者，讓大家更重視見義勇為的精神」！

▲主播教父盛竹如說：對於見義勇為的人，非常的崇敬。（圖／公益傳播基金會提供）

目前也是桃園市新聞記者協會公益主委的唐平榮指出，第二屆《台灣義行獎》邀請有主播教父美譽的盛竹如擔任評審之一，盛竹如說：對於見義勇為的人，非常的崇敬，但對於置之不理的人，則不屑一顧！盛竹如憶起，42年前趕赴阿里山採訪，遇到直升機中途墜機事件，歷經生死瞬間，對人生領悟「人生不死，後福無窮」，因而體認到要開心的活出自我，做對的事，就應該別猶豫的勇往直前！

▲唐平榮指出，舉辦義行獎，期拾回助人初心。（圖／公益傳播基金會提供）



義行獎創辦人歐陽明之子、現任成霖團董事長歐陽玄表示，第二屆《台灣義行獎》邀請來自社會各界優質形象人士，擔任評審有：有主播教父美譽的盛竹如先生、知名主持人黃子佼、黃茂榮大法官、JJSY創新公司董事長沈司琦、中華社會福利聯合勸募協會理事長陳永清與國立臺北商業大學 張瑞雄校長等人士。

▲《第二屆義行獎》開跑！歡迎各界一起尋找見義勇為使者。（圖／公益傳播基金會提供）

公益傳播基金會希望能藉由活動選出義行人士，以其義舉來鼓舞民眾拾回助人的初心。同時希望透過義行獎活動，找出默默地幫助他人及為台灣奉獻的義行者，讓大家更重視見義勇為的精神，使「公益、公義」的理念能散發至社會的每個角落。《第二屆義行獎》自即日起到11/30止，歡迎各界推舉自薦適當人選上官方網站報名﹙https://yixing.org.tw﹚！