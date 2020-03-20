新冠肺炎釀2死　「2重症仍嚴重」住加護病房使用呼吸器

▲中央流行疫情指揮中心記者會_張上淳。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新冠肺炎再增1死，累積病例達135案。專家諮詢小組召集人張上淳分析，國內前100例個案中仍有2人情況嚴重，分別是首起院內感染指標個案北部退休婦人（案34）以及參加捷奧旅行團的南部50多歲女性（案61），住加護病房使用呼吸器。

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增27例新冠肺炎確定病例，其中24例境外移入，3例本土病例；另也增加1名死亡個案，為先前確診新北家庭群聚的指標個案8旬老翁（案27）。

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張上淳說明，國內前100例個案當中，有66例屬於無症狀、輕症者，有28人輕度肺炎，6人病況嚴重，嚴重者有2人死亡、2人仍住加護病房、1人解除隔離、1人康復。

張上淳指出，目前仍處於嚴重情況的有2人，分別是案34（北部50多歲退休婦人）以及案61（南部50多歲女性），都住在加護病房使用呼吸器。

根據指揮中心資料，案34為首起院內感染事件的指標個案，本身有有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診；該起群聚造成9人感染，除2名家人外，還有病房護理人員、清潔人員、同病房患者、同病房陪病家屬等。

案61則是3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，3月14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，16日確診，目前收治負壓隔離病房。該旅行團在後續有包含她的家人、2名同團旅客共4人遭到確診。

至於死亡個案，除今日公布之8旬老翁，另一人是白牌車司機（案19）；解除隔離者為感染源不明的北部婦人（案24），她已經脫離呼吸器，仍住院恢復當中；至於康復出院者為首例女台商，張上淳說，該名女台商在一般醫學觀念中不算是嚴重肺炎，也沒有住進加護病房，但屬於WHO認定的嚴重肺炎。