去波蘭玩26天！20多歲女回台居家檢疫出現「5大症狀」後確診

▲案115在2月底到3月中至波蘭旅遊，回台居家檢疫時出現多種症狀後確診。（圖／記者呂佳賢攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（20）日公佈最新疫情，單日新增27例（案109-135）確診，另有1例死亡，創下新冠肺炎疫情爆發以來單日新高。其中案115為20多歲女曾在2/19-3/15到波蘭旅遊，回台後出現發燒、咳嗽、全身倦怠、喉嚨痛和流鼻水症狀，在3/17發病、18日通報，在居家檢疫時發現。

指揮中心表示，近日新增病例多為境外移入，因應機場檢疫工作量大增，桃機已增派護理人員支援。陳時中表示，今日確診的27人中，有8位是在機場直接攔截、4位是居家檢疫個案、5位是居家隔離個案，有關聯性自行就醫的有9位，另外一位是自主健康管理者確診。

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新冠肺炎疫情肆虐全球，全球也出現防疫逃難潮，近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，從3月19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天，而外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。