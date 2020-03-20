新冠肺炎境外移入24人創新高　「歐洲佔一半」8人在機場被攔截

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎新增27例確診，創下單日新高，台灣總確診人數來到135人，其中2人不幸死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增27例中，有24例是境外移入，其中歐洲12人、美國6人、中亞2人、亞洲2人、加拿大1人，其中有一人是埃及旅遊團團員。

中央流行指揮中心今（20）日公佈最新疫情，單日新增27例確診，另有1例死亡，創下新冠肺炎疫情爆發以來單日新高。指揮中心表示，近日新增病例多為境外移入，因應機場檢疫工作量大增，桃機已增派護理人員支援。

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陳時中表示，今日確診的27人中，有8位是在機場直接攔截、4位是居家檢疫個案、5位是居家隔離個案，有關聯性自行就醫的有9位，另外一位是自主健康管理者確診。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球也出現防疫逃難潮，近期不少國人赴國外旅行返台後確診，導致境外移入病例暴增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，從3月19日零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

陳時中強調，現在幾乎都是境外移入，因此境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天，而外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天。