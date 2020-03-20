學者估未來境外移入「恐增500人」　陳時中：此數據可觀察參考

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近期境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也強調「未來兩週是關鍵期」。台大公共衛生學院副院長陳秀熙以歐洲病例陽性率提出推論，未來國內境外移入數最壞恐怕增加到500人，陳時中對此回應，台灣和義大利的群體特質不同，但數據值得參考觀察。

陳秀熙為政府目前的防疫作為打滿分，但也推估未來確診個案中的境外移入數，最壞恐增加到500人。他評估，歐洲陽性率目前假設為5%，從歐洲流行區或重大疫區、邊境等回來的人溯源1萬6000人檢測並按比例，估計台灣未來境外移入數最少增加50人、最壞會增加到500人。

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陳時中表示，該推論從義大利6千萬人口中有4萬多人確診，確診率約是千分之一，並反推至從回溯歐洲旅遊史者1.6萬人，進而推論出感染人數。陳時中分析，從總人口與確診個案數來推算移入後發病確診的確實有可能性，不過，我方返國的群體和義大利的人口群體特質不一樣，我國的生活習慣、文化也跟義大利不同，如國人對於輕吻近距離的動作，也不如義大利。陳時中相信個案不會多到如該數據，但值得參考觀察。