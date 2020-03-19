隔離14天卻上街跑步　澳洲女被攔嗆「叫你領導來」...下場出爐

▲澳洲女違反隔離規定外出跑步， 生氣過程全被拍下。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

一名在北京工作的澳洲女子，日前回到北京後未遵守隔離規定外出跑步，由於沒有配戴口罩遭到防疫人員攔阻，讓她當場動怒，畫面全被拍下上傳網路。北京公安局19日公布案件調查結果，決定依據《中華人民共和國出境入境管理法》第六十七條等規定，依法註銷其工作類居留許可並限期離境。

北京市19日舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏通報澳大利亞梁姓女子，不配合社區防疫工作之調查結果。

潘緒宏表示，朝陽公安分局3月15日15時接獲通報，一名女子拒不配合社區防疫工作。經核查，今年47歲的梁姓女子是澳大利亞籍，任職於拜耳醫藥保健有限公司，3月14日由首都機場入境進京，工作居留許可有效期至2020年9月5日。

事發當天下午，梁姓女子本應在租住地居家觀察，但她卻未戴口罩出現在小區內跑步，社區衛生防疫工作人員發現後進行勸阻，沒想到她卻情緒激動，拒不配合。一直到員警到場後，梁姓女子才表示服從管理，但整個對峙的過程已經被上傳到網路。

這段名為「澳籍女子返京後拒絕隔離」的影片，完整紀錄她與社區防疫人員對峙的過程。可以看到，違反隔離規定的她，與前來勸阻的防疫人員發生衝突，梁姓女子強調跑步是個人自由，要鍛鍊身體才不容易生病，當場動怒大喊「救命」、「騷擾」，還向防疫人員嗆聲「叫你們領導來」。

潘緒宏表示，此事引起輿論關注，梁姓女子所屬的公司，事發後將她開除；北京市公安局出入境管理局則依據《中華人民共和國出境入境管理法》第六十七條等規定，決定依法註銷梁某妍工作類居留許可、限期離境。