世界級7大公園台南「河樂廣場」　議員曝違停及安全問題

▲台南「河樂廣場」違規停車等交通問題，台南市警二分局交通組積備勸導取締違規停車，並派員設置臨時告示牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「河樂廣場」原被富比世雜誌評比「世界最讓人期待的7大公園」，惟開幕以來，燈柱被坐斷、寵物跑到戲水池排便尿、安全巡查的保全人員不足、違規停車等衛生、安全及交通問題，備受市議員所關注，紛紛要求市府正視解決。

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台南市議員盧崑福及洪玉鳳召開記者會關切此一問題。盧崑福表示，媒體報導河樂廣場違停無法開罰，警方無法開罰的原因竟是尚未設立「禁止停車」告示牌，相關配套措施沒做好！且這麼大的場地只有駐衛警與清潔員共3人可以勸導遊客，這樣的措施和人力令人擔憂！還有民眾反應背被邊緣割到、小朋友撞到頭、尖銳灑水設施刺傷、男廁幼童小便斗不足及西側樓梯有階梯過小等等設施上不夠安全問題待改善！要求市政府各單位要加強改善做得更好！

洪玉鳳議員指出，雖然晚上10時就須關場，但到11時仍有很多遊客流連忘返，間接影響到周邊住戶的作息和生活品質。遊客放縱毛小孩，使便溺於廣場的水中，每天的自動循環或清潔，是否真的可讓在現場享受親水環境的孩童，一個安全空間？家長們相當質疑和憂心。

針對許多民眾直接將車騎進廣場人行道，形成亂象台南市警二分局指出，與交通局會勘後，認定公園廣場屬於人行道，未來將加強取締，但因交通局尚未設立禁止停車告示牌，警方即強力取締會引起爭議，二分局已先派員設置臨時告示牌，公告請民眾機車不要駛入違停，警方先以勸導為主、取締為輔，待交通局告示牌設立好，警方即可依道安條例強力執法解決亂象。警方指出截至9日晚上警方已開出14張罰單。據了解，交通局停車管理處10日上午已派員去現場劃設停車格位及標線，將在近期內解決違停管理問題。

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