託學弟幫買8冰綠...他一看「8杯綠綠飲料」秒傻眼！　網笑瘋猛曝關鍵原因

▲八冰綠跟八杯冰綠茶，所引發的誤會，讓原PO有苦說不出。（圖／翻攝爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

不少人都喜歡在空閒時間來一杯飲料，但如果點了一杯，卻直接來了8杯呢？一名網友就在臉書社團「爆怨公社」分享一段經歷，當時自己其實是想要點一杯飲料店的「八冰綠」，但幫忙買的學弟卻誤解了他的意思，讓結局有點小尷尬。

這名網友提到，「我想喝八冰綠...結果學弟買八杯冰綠茶，我還要多付1百多塊」，而原PO也附上寫有「八冰綠／7分糖／微冰」的LINE訊息為證，但雖然訊息上寫得清清楚楚，但學弟似乎還是誤會了意思，一口氣買了8杯冰綠茶，讓原PO也忍不住表示，「覺得想哭但是哭不出來」。

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貼文一出，立即引發不少網友按讚熱議，不到一小時，就吸引超過2千網友按讚。對此，網友們對於原PO的際遇也都紛紛表示同情，「全喝完晚上不用睡了」、「要講一杯8冰綠啦！」、「學弟是不是要暗示什麼綠綠的」，不過也有另一派網友表示，真的沒有聽過八冰綠，「如果是我，你這樣講我也會買8杯冰綠茶，還真沒聽過什麼是八冰綠」、「笑死不知道的人真的會買錯啊」。

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