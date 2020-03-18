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快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

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▲▼iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube）

▲新款iPad Pro無預警上架。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早無預警地發出新聞稿，公布了最新iPad Pro機款，以及觸控式軌跡板。官方認為，新款的iPad Pro將會是你下一部最接近電腦的非電腦。這次新iPad Pro一樣分為11吋與12.9吋兩種尺寸選擇，另外在支援網路方面，也分成了Wi-Fi與Wi-Fi+行動網路兩種版本。

根據官網顯示，新款的iPad Pro搭載了現在配備A12Z仿生晶片，號稱可比大多數Windows PC筆記型電腦更快速且更強大。

值得注意的是，iPad Pro加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及突破性的光學雷達掃描儀，可提供尖端創新的深度感測功能，以達成更多專業級工作流程，以及對專業級照片與影片App的支援功能。

▼新款iPad Pro這次特別加入了光學雷達掃描儀，讓AR功能更加強大。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼iPad Pro。（圖／翻攝自YouTube）

官方認為，光學雷達掃描儀、專業級相機、動作感測器、專業級效能、專業級音訊、絢麗的Liquid Retina顯示器與強大的App，讓iPad Pro成為世界最佳的擴增實境（AR）裝置。全新iPad Pro將於日後於官網上推出。

另外，這次Apple也為iPad帶來了觸控式軌跡板支援，進而為顧客提供與其iPad互動的全新方式。觸控式軌跡板支援已針對iPad完全重新設計，而不是複製macOS上的體驗。當使用者在觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換，以突顯使用者介面元素。觸控式軌跡板上的多點觸控手勢可讓使用者不需抬手，就能快速輕鬆地操控整個系統。

Apple還推出了適用於iPad Pro的全新巧控鍵盤。巧控鍵盤採用懸浮式設計，可順暢自如地調整角度，背光鍵盤與觸控式軌跡板，可為iPad提供歷來最出色的打字體驗。巧控鍵盤將於五月上市訂價9,490元。

價格方面，11吋的iPad Pro售價25,900元起，而12.9吋的iPad Pro則是32,900元起。不過新款的iPad Pro在台正式銷售日期仍未定。

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