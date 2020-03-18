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快訊／MacBook Air更新　最低28,700元即可入手

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▲▼MacBook Air更新亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

▲MacBook Air更新亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早宣布，更新MacBook Air，其將擁有更快速的效能、全新巧控鍵盤、兩倍的儲存容量，且價格降為31,900元，教育優惠價只要28,700元。

根據官方指出，全新MacBook Air的CPU效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達80%，讓顧客輕鬆完成日常活動，並暢遊更多遊戲。MacBook Air 的儲存容量現在最低256GB起，使用者可以存放更多影片、照片和檔案。

新版MacBook Air搭載13吋Retina顯示器，將可呈現栩栩如生的影像和清晰銳利的文字，Touch ID提供輕鬆登入與安全的線上購物體驗，還有寬闊的觸控式軌跡板、滿足一天的電池續航力。

此次推出的MacBook Air首次配備4核心處理器，現可提升眾多日常活動的處理速度，包括整理照片、製作簡報及編輯影片。MacBook Air配備最新的第10 代Intel Core處理器，最高可達1.2GHz 4核心Core i7，Turbo Boost速度最高可達3.8GHz，提供比上一代快達兩倍的效能。而透過Intel Iris Plus Graphics，使MacBook Air現在的繪圖效能提升最高可達80%，因此能用比以往更快的速度，執行需要大量繪圖處理的活動，例如玩遊戲和編輯影片。

值得注意的是，新款的MacBook Air配備全新巧控鍵盤，這款鍵盤於16吋MacBook Pro推出時首度亮相。重新設計的剪刀式結構具備1公釐的鍵程，提供舒適穩定的按鍵體驗；同時方向鍵採用全新的倒T形排列，不用低頭便能更容易找到這些按鍵。

▼新MacBook Air配備全新巧控鍵盤。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼MacBook Air更新亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

這次MacBook Air同樣以100%再生鋁金屬製成，共有三款外觀，分別是：金色、銀色和太空灰色。13吋Retina顯示器具備超過400萬像素和上百萬種色彩，無論在閱讀電子郵件、觀賞電影還是編輯照片，都能呈現銳利分明的文字，以及更栩栩如生的影像。

全新MacBook Air售價31,900元起，教育優惠價則是28,700元起，將在日後於官網開放訂購。

另一方面，Mac mini也於今日推出更新機型；新款Mac mini的標準配置有了兩倍的儲存容量，標準配備為256GB（售價25,900元），另外也提供了的512GB配置機款（售價35,900元），每部Mac mini同樣皆採用100%再生鋁金屬打造。

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