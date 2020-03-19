罵中國人「牆內的豬」！陸網出征討伐…演奏家蔣逸文1句話身敗名裂

▲美籍華裔演奏家蔣逸文（左一）罵中國人是牆內的豬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美籍華人演奏家、上海四重奏二提琴手蔣逸文近日被指在微信朋友圈罵中國人是「牆內的豬」，引起大陸網友不滿和反感。雖然蔣逸文隨後向公眾道歉，但還是被其團隊要求辭職離開。而本來聘用蔣逸文任小提琴教師的天津茱莉亞學院，後來也宣布解除聘用合同。

劉韻杰日前因在Facebook發表新冠病毒「MADE IN CHINA」圖文推送，並用P圖等方式侮辱中國五星旗，在大陸古典音樂圈引發軒然大波。對此，中國音樂家協會交響樂團聯盟對此發聲明強烈譴責。日前，再有網友爆料，蔣逸文在劉韻傑的朋友圈文章下留言稱，「據說牆內的豬看不了。」

蔣逸文出生於北京的一個音樂世家，父母都是職業音樂家，他22歲時已經參加過多個國際音樂節，並為中國唱片公司錄製過唱片。蔣逸文作為作曲家，也為弦樂四重奏和其他樂器改編過50多首作品，去年受聘天津茱莉亞學院成為學院常駐教師。

▲朋友圈截圖。（圖／翻攝自微博）

「上海四重奏」曾是國際樂壇中重要的室內樂組合之一，1983年在上海音樂學院成立，由第一小提琴李偉剛、第二小提琴蔣逸文、中提琴李宏剛和大提琴尼古拉斯．薩瓦拉斯（Nicholas Tzavaras）組成，自2002年起成為美國新澤西蒙特克萊爾州立大學約翰J．卡利音樂學院的常駐四重奏，每季度定期在歐洲、北美和亞洲的主要音樂中心巡演。

事件曝光後引起網友熱議，蔣逸文週二（17日）在朋友圈發出道歉聲明表示，「長期以來深受異地媒體宣傳影響，在朋友圈內隨意謾罵和發表錯誤言論，自己面對國人譴責，心中深感愧疚，將對過去的一切錯誤言論深刻反省，向全國人民表達最深切的歉意。」

週三（18日）凌晨，上海四重奏一提琴手李偉綱也發表聲明，在同胞如此艱難的時刻，蔣逸文最近侮辱性的言辭是完全不能接受的，「我們嚴厲譴責他的不負責任的言行並向公眾誠懇道歉；上海四重奏已經要求他離開，他的辭呈已經生效。」

目前在上海四重奏的官網上已找不到蔣逸文的資料。此外，天津茱莉亞學院也宣佈解除蔣逸文的聘用合同。

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