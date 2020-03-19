網紅的超狂驚喜差點變驚嚇！幫另一半進行房間大改造　一開門嚇噴：「怎麼會變這樣！」

▲「眾量級CROWD」家寧的房間大改造，差點變成Andy的驚魂記。（影／取自「眾量級CROWD」YouTube，如遭刪除請見諒）



生活中心／綜合報導

「眾量級CROWD」家寧為了給男友Andy驚喜，偷偷更動過Andy的物品，讓剛回國累到不行的Andy誤以為自己的愛鞋被偷，心急如焚地打開房門之後，才發現自己的房間已經「面目全非」、誒不是、是「煥然一新」，原來家寧偷偷瞞著Andy跑了特力屋一趟，把房間內的家具全都換掉，包含衣櫃、桌椅、地板，全部換新！

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這麼大的工程，家寧一個人當然不可能完成，來到特力屋，不只各項目都有專業的工作人員給予意見跟協助，對於裝潢苦手還很友善，特力屋有免費丈量服務，可以直接到你家量好任何你需要的尺寸，不管是油漆塗刷面積、衣櫃尺寸、窗簾、地板等通通不用煩惱！相信「眾量級CROWD」的粉絲們都知道，他們每次的互整都是來、真、的！改造房間這件事，當然也要來真的，絕對不能只有小小的改變而已，但又不能破壞到房東原有的環境，在地板的部分家寧選擇了塑膠地板，容易安裝、底部防滑不需黏貼，要搬離的時候也能直接拆走，完全不會影響到原有的地板狀況。

在挑選完遮光窗簾與燈具後，馬上就開始改造Andy的房間，採用中性粉的油漆牆面與灰色床單相襯，既柔和又帶點個性，原本較為凌亂的房間也因為挑選了風格一致的層架而變得更有質感，在僅有3、4坪空間的房間內，家寧選用滑門式衣櫃，有效節省空間；配合規劃收納線材空間的書桌跟小巧舒適的椅子，讓經常在房內拍攝、剪輯影片的Andy相當驚喜，家寧更貼心在房內各面牆做了不同佈置，在小小的房間裡就可以有不一樣的拍攝場景，看到改造成果後Andy不可思議直呼：「怎麼會變成這樣，太漂亮了吧！」原先的房間收納物品的地方較為凌亂、缺乏一致性，磁磚地板跟牆壁上的粉色、白色條紋看起來有點俗氣，經過改造之後質感明顯提升，更增加了設計感與溫度，也難怪Andy滿意到直讚「設計師不簡單」，讓家寧開心到飛上天。

居家空間改造乍看是件大工程，但如果你問對人，就能省下很多力氣，無論喜歡什麼風格，來趟特力屋都能找得到，就算沒有任何想法，也有專業人員可以提供意見，還想不到要給另一半什麼驚喜嗎？自己的房間早就想要來大改造一番嗎？交給專業的來就對了。

▲尼克跟Ashly取消婚禮，讓粉絲震驚不已，原來尼克是偷偷安排了一個驚喜。（取自「尼克&Ashly」YouTube，如遭刪除請見諒）

你是一個喜歡驚喜或替另一半製造驚喜的人嗎？給另一半驚喜有很多方式，知名YouTuber「眾量級CROWD」與「尼克&Ashly」不約而同都替另一半準備了一樣的驚喜——房！間！大！改！造！

尼克原本將於今年2月與老婆Ashly舉辦婚禮，因為疫情關係宣布延期，在原訂要舉辦婚禮的當天，Ashly難掩失落、一個人出門走走，看在尼克眼裡盡是心疼，他決定要給Ashly一個驚喜，把房間佈置成「婚禮風浪漫新房」，但「女性相關知識」只有10分的尼克，來到特力屋之後卻因為油漆顏色選擇多達兩千種而陷入瓶頸，速速請求尼克妹支援，從Ashky喜歡的粉色系當中，尼克妹挑了偏冷色系的粉，現場調色的油漆新鮮出爐，跟色卡上0誤差！選定房間的色系之後，在特力屋的工作人員協助下，尼克又成功找到層板與充滿浪漫少女心的床幔，再挑選一款心型燈飾之後，就可以安排運送施工啦！

趁Ashly不在家，工作人員速速前往尼克跟Ashly的新房施工，刷油漆的過程中會將家具包好包滿，連安裝層板都相當仔細，最後再由尼克掛上蕾絲床幔與燈飾，將兩人的旅行回憶放上層板，浪漫婚禮風格的房間就完成了，原本的房間以白牆配上白色收納櫃，牆面乾淨、沒有任何裝飾，看起來雖然簡潔，卻太像樣品屋，缺乏了溫暖的感覺，重新漆上淺粉色的牆壁之後再以燈光做點綴，馬上散發出無數粉紅泡泡，讓Ashly一開房門又驚又喜，羞喊：「這樣觀眾會膩啦！」此時尼克脫口金句：「疼老婆哪有在膩的！」秒成男性公敵，尼克妹在鏡頭外雞皮疙瘩掉滿地。

兩人在精心佈置的新房進行婚禮儀式，尼克感人的致詞讓Ashly馬上紅了眼眶，在浪漫的床幔前彼此交換戒指，可愛的小小婚禮也成為兩人最珍貴的回憶。Ashly對於尼克的驚喜相當滿意，相信未來小倆口也會一直幸福下去。