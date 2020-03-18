學校＝大型集聚場所「全面停課比較好？」　網秒反對…嘆台人劣根：會更糟

▲學生進校園需量測體溫，並用消毒水洗手。（圖／台北市教育局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日一口氣公佈23名確診個案，總確診人數來到100人。有網友就發文表示，學校根本就是大型的集聚場所，「小孩可能口罩也戴不牢，洗手也不見得確實。」外加境外移入確診可能有小孩、有孫子，如果病毒是由小孩傳播出去就很麻煩，忍不住問卦「全面停課比較好吧？」

這位網友在PTT的Gossiping板上貼文，文中指出，現在有一堆境外移入確診，「那些人都沒有小孩？沒有孫子嗎？擔心萬一由小孩傳播病毒出去就麻煩了，現在疫情比2月還嚴重，覺得沒有知識可以，但是沒有健康不行」，小孩抵抗力弱讓他非常擔心。

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看到貼文後，就有人馬上反對，「都放假然後跑出去玩好像更糟」、「你以為停課學生會乖乖在家嗎」、「停課的學生一樣去看電影唱歌啊」、「停了課班，一堆人出遊，感覺更容易中獎」、「我不想停班，走到這步很可怕」、「停課會乖乖待在家的本來就是少數。」

▲學校每天都要重點環境消毒清潔。（圖／記者林育綾攝）

還有網友用以往經驗說話，「台灣人颱風假都跑去逛街看電影，防疫假那些學生更會亂跑好嗎」、「你沒看這一波多少因爲晚開學跑出去玩中獎的……台灣人的劣根性啊」、「我大學生啊！同學還在揪之後聚餐給你參考」、「以鬼島人習慣颱風天出遊來看，絕對趴趴造。」

有人則指出，若要停課絕對需要更多配套，「這時候覺得對岸的社區糾察隊和城市管理局真的神，幫警察分擔勤務」、「隨便大規模停造成更多困擾」、「各級學校應儘快改成在家遠距上課」、「拜託不要，延課補課對老師根本是折磨」、「上課起碼方便統一管理好嗎」、「同意，全面停課，宵禁，兩人以上私人集會都應該禁止，違背者罰款一千萬，用作防疫用途，希望政府早點硬起來。」

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