「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單

記者袁茵/台北報導

新冠肺炎(COVlD-19)疫情越來越嚴峻,中央流行疫情指揮中心今(18)日上午召開記者會,外交部也在當場宣布台美雙方防疫聯合聲明,強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。行政院長蘇貞昌18日也表示,「這就是患難見真情」。

蘇貞昌18日在臉書上提到,為了合作對抗中國武漢肺炎,今天早上我國外交部與美國在台協會(AIT)共同發出「 臺美防疫夥伴關係聯合聲明 」,除了防疫醫療物資和設備互通有無,兩國的專家將會攜手合作,共同研究生產快篩、疫苗、藥物,致力讓兩國的人民都能獲得最好的醫療保護。

蘇貞昌表示,「A friend in need is a friend indeed. 這就是患難見真情,未來,在對抗疫情的路上,台灣不會孤單、台灣可以幫忙。」

聯合聲明全文如下:

To further strengthen Taiwan-U.S. consultation and cooperation on

combating the COVID-19 virus, which originated in Wuhan, both sides

will seek to share best practices and cooperate on a range of activities under

a partnership that includes:

● research and development of rapid tests;

● research and production of vaccines;

● research and production of medicines;

● contact tracing techniques and technology;

● joint conferences by scientists and experts, and

● cooperation and exchanges of medical supplies and equipment

中文版:

為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒,臺美雙方將進

一步強化臺美諮商與合作機制,在此夥伴關係之下,將分

享最佳做法,合作進行相關抗疫措施,包括:

● 快篩檢驗試劑的研發、

● 疫苗的研究與生產、

● 藥品的研究與生產、

● 追蹤接觸者相關技術機制與科技、

● 舉行科學家與專家的聯合會議、

● 防疫醫療用品及設備的合作與交流。

