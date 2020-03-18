「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單





▲蘇貞昌表示，台美患難見真情。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（18）日上午召開記者會，外交部也在當場宣布台美雙方防疫聯合聲明，強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。行政院長蘇貞昌18日也表示，「這就是患難見真情」。

蘇貞昌18日在臉書上提到，為了合作對抗中國武漢肺炎，今天早上我國外交部與美國在台協會（AIT）共同發出「 臺美防疫夥伴關係聯合聲明 」，除了防疫醫療物資和設備互通有無，兩國的專家將會攜手合作，共同研究生產快篩、疫苗、藥物，致力讓兩國的人民都能獲得最好的醫療保護。

蘇貞昌表示，「A friend in need is a friend indeed. 這就是患難見真情，未來，在對抗疫情的路上，台灣不會孤單、台灣可以幫忙。」

聯合聲明全文如下：

To further strengthen Taiwan-U.S. consultation and cooperation on

combating the COVID-19 virus, which originated in Wuhan, both sides

will seek to share best practices and cooperate on a range of activities under

a partnership that includes:

● research and development of rapid tests;

● research and production of vaccines;

● research and production of medicines;

● contact tracing techniques and technology;

● joint conferences by scientists and experts, and

● cooperation and exchanges of medical supplies and equipment

中文版：

為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，臺美雙方將進

一步強化臺美諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分

享最佳做法，合作進行相關抗疫措施，包括：

● 快篩檢驗試劑的研發、

● 疫苗的研究與生產、

● 藥品的研究與生產、

● 追蹤接觸者相關技術機制與科技、

● 舉行科學家與專家的聯合會議、

● 防疫醫療用品及設備的合作與交流。

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