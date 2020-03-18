扯！小六生遭導師呼巴掌「鼻血狂噴」　校方辯：阻擋飛沫輕碰嘴巴

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記者楊亞璇／台北報導

校園發生喋血事件！台北市某公立小學6年級單親林姓學童，被黃姓女班導師呼巴掌，導致該名學童鼻樑紅腫疼痛受傷，血流不止。北市議員王欣儀陪同林父與學童召開記者會，林父控訴小朋友鼻血狂噴。而校方卻回應，老師是為了阻擋飛沫，輕碰到嘴巴。

小朋友指出，他自己因為唱歌被同學罵三字經，因此對同學噴口水，老師對他呼巴掌，除了被打當下流鼻血近10分鐘，晚上放學後去吃麵，第二次流鼻血。他不滿老師只懲罰他，認為長期以來都被老師針對，只懲罰他。

林父表示，孩子有流鼻血狀況，不知道為什麼老師要往死裡打，因為小朋友有稍微閃，所以去打到鼻樑，16日事件發生當日，老師有打電話，稱小朋友在學校吐人家口水，他認為，小朋友再怎麼樣，不可能無緣無故吐口水，因此他詢問老師，同學有沒有言語霸凌或肢體語言衝突，老師說沒有、不知道。

▲國小學童遭導師呼巴掌。（圖／王欣儀辦公室提供）

林父痛訴，10幾分鐘的電話，從頭到尾對呼巴掌、流鼻血一事隻字未提，直到當日五點多下課後，他才知道這件事，「就因為我們是單親、弱勢，被小朋友看不起，就應該被同學、被老師歧視嗎？單親有錯嗎？」林父痛哭，形容小朋友鼻血是用噴的，整個臉都是血，「老師好過分喔」。

王欣儀指出，當天晚上林爸爸帶小朋友去醫院驗傷診斷證明，小朋友鼻子痛、流鼻血，可以明顯看出有外力所為，聽聞校園喋血事件，還是老師打孩子，對於北市發生不當體罰管教事件，感到非常震驚遺憾。

王欣儀認為，更何況小朋友曾發生車禍，有流鼻血病史，但他已經將近半年沒流鼻血，老師在已知狀況呼巴掌，卻導致流鼻血復發，老師應該先釐清孩子發生什麼糾紛，再做適當管教處理。

▲國小學童的驗傷單。（圖／王欣儀辦公室提供）

王欣儀還說，老師甚至在當下隨即把血跡斑斑的外套拿去送洗，讓家長接放學的時候看不到血跡。她也質疑，直到17日上午警察到校詢問後，才完成校園通報程序，校方沒有在第一時間掌握狀況。

該國小教務主任回應，下課時因為學生與同學聊天，發生吐口水一事，「因為現在武漢肺炎疫情關係，老師把孩子叫過來，指導防疫衛生，因為孩子靠比較近，會有飛沫，老師伸手阻擋飛沫，所以疑似碰觸到小孩的嘴巴」，後來發現流鼻血，馬上止血、冰敷，有到保健室，到放學前都沒有狀況。

▲王欣儀與林父召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

主任強調，老師當下有說明，阻擋飛沫碰觸到嘴巴，「只是輕碰啦」，老師有止血冰敷，下課後其實有到保健室，保健室有紀錄，並否認老師把外套送洗。



不過，王欣儀辦公室事後補充說明，已跟小朋友再三確認，3月16日當天事發後小朋友沒有去過保健室，倘若學校說謊造假，會要求調監視器調查，此外剛有認真仔細看小朋友已送洗的外套，仍能隱約看到血跡印子，家長也願拿去做科學鑑定檢視。

對此，北市教育局回應，對於孩子在學校受傷非常遺憾，也同理父母心情，有關家長所反映，後續會依規定進行調查，一有結果將做適法處理，未來會持續在老師專業上、學生輔導上，督請學校給予輔導；至於遭質疑沒在24小時內進行通報，教育局表示，確實學校在行政端第一時間沒有知悉不當管教，直到第二天警察到場才通報。