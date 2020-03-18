　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扯！小六生遭導師呼巴掌「鼻血狂噴」　校方辯：阻擋飛沫輕碰嘴巴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

校園發生喋血事件！台北市某公立小學6年級單親林姓學童，被黃姓女班導師呼巴掌，導致該名學童鼻樑紅腫疼痛受傷，血流不止。北市議員王欣儀陪同林父與學童召開記者會，林父控訴小朋友鼻血狂噴。而校方卻回應，老師是為了阻擋飛沫，輕碰到嘴巴。

小朋友指出，他自己因為唱歌被同學罵三字經，因此對同學噴口水，老師對他呼巴掌，除了被打當下流鼻血近10分鐘，晚上放學後去吃麵，第二次流鼻血。他不滿老師只懲罰他，認為長期以來都被老師針對，只懲罰他。

林父表示，孩子有流鼻血狀況，不知道為什麼老師要往死裡打，因為小朋友有稍微閃，所以去打到鼻樑，16日事件發生當日，老師有打電話，稱小朋友在學校吐人家口水，他認為，小朋友再怎麼樣，不可能無緣無故吐口水，因此他詢問老師，同學有沒有言語霸凌或肢體語言衝突，老師說沒有、不知道。

▲▼國小學童遭導師呼巴掌。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲國小學童遭導師呼巴掌。（圖／王欣儀辦公室提供）

林父痛訴，10幾分鐘的電話，從頭到尾對呼巴掌、流鼻血一事隻字未提，直到當日五點多下課後，他才知道這件事，「就因為我們是單親、弱勢，被小朋友看不起，就應該被同學、被老師歧視嗎？單親有錯嗎？」林父痛哭，形容小朋友鼻血是用噴的，整個臉都是血，「老師好過分喔」。

王欣儀指出，當天晚上林爸爸帶小朋友去醫院驗傷診斷證明，小朋友鼻子痛、流鼻血，可以明顯看出有外力所為，聽聞校園喋血事件，還是老師打孩子，對於北市發生不當體罰管教事件，感到非常震驚遺憾。

王欣儀認為，更何況小朋友曾發生車禍，有流鼻血病史，但他已經將近半年沒流鼻血，老師在已知狀況呼巴掌，卻導致流鼻血復發，老師應該先釐清孩子發生什麼糾紛，再做適當管教處理。

▲▼國小學童遭導師呼巴掌，驗傷單。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲國小學童的驗傷單。（圖／王欣儀辦公室提供）

王欣儀還說，老師甚至在當下隨即把血跡斑斑的外套拿去送洗，讓家長接放學的時候看不到血跡。她也質疑，直到17日上午警察到校詢問後，才完成校園通報程序，校方沒有在第一時間掌握狀況。

該國小教務主任回應，下課時因為學生與同學聊天，發生吐口水一事，「因為現在武漢肺炎疫情關係，老師把孩子叫過來，指導防疫衛生，因為孩子靠比較近，會有飛沫，老師伸手阻擋飛沫，所以疑似碰觸到小孩的嘴巴」，後來發現流鼻血，馬上止血、冰敷，有到保健室，到放學前都沒有狀況。

▲▼國小學童遭導師呼巴掌。（圖／記者楊亞璇攝）

▲王欣儀與林父召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

主任強調，老師當下有說明，阻擋飛沫碰觸到嘴巴，「只是輕碰啦」，老師有止血冰敷，下課後其實有到保健室，保健室有紀錄，並否認老師把外套送洗。

不過，王欣儀辦公室事後補充說明，已跟小朋友再三確認，3月16日當天事發後小朋友沒有去過保健室，倘若學校說謊造假，會要求調監視器調查，此外剛有認真仔細看小朋友已送洗的外套，仍能隱約看到血跡印子，家長也願拿去做科學鑑定檢視。

對此，北市教育局回應，對於孩子在學校受傷非常遺憾，也同理父母心情，有關家長所反映，後續會依規定進行調查，一有結果將做適法處理，未來會持續在老師專業上、學生輔導上，督請學校給予輔導；至於遭質疑沒在24小時內進行通報，教育局表示，確實學校在行政端第一時間沒有知悉不當管教，直到第二天警察到場才通報。

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

快訊／19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

王定宇肯定台美防疫互惠：30萬件防護衣原料與1140萬片口罩等值

見櫃台有酒精瓶！他一按「土色黏液噴滿手」崩潰　真相超無奈

陳時中宣布「限制外國人入境」　黃智賢酸：終於！會不會太晚了

營造無社區傳播假象？一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單

「暫無總統頒布緊急命令需求」　總統府：目前措施足以因應當前防疫

民眾黨將修黨章　辦選舉選出150位黨代表

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

快訊／19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

王定宇肯定台美防疫互惠：30萬件防護衣原料與1140萬片口罩等值

見櫃台有酒精瓶！他一按「土色黏液噴滿手」崩潰　真相超無奈

陳時中宣布「限制外國人入境」　黃智賢酸：終於！會不會太晚了

營造無社區傳播假象？一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單

「暫無總統頒布緊急命令需求」　總統府：目前措施足以因應當前防疫

民眾黨將修黨章　辦選舉選出150位黨代表

土耳其團確診15中13！醫驚「中獎率87%」…網笑翻：不能再高了

國民女友祈錦鈅跨界主持...竟被製作人訓話！　連操1小時「慘叫連連」

水族館疫期關閉　「企鵝情侶」搖頭晃腦可愛閒晃...網大讚：是約會嗎？

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

房東二度無預警漲租！　她被氣到「砸積蓄買房」：冬天電費還1960元

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

心情不好見高雄女走路上…屏東男拔鐮刀「狠砍見骨」！她狂噴血苦求：救我

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.55點

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

江啟臣：我是台灣人也是中國人

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中：豬隊長

226台人受困　外交部擬專機接回

型男議員：幽會已婚美女官　協助輔導社福個案

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

快訊／侯友宜建議中央：即日起限制第三級警示國家外國人入境

王浩3點聲明　撇清與美女人妻共赴祕巢

王浩控陳雪慧傳內褲照　「不正常」

更多熱門

相關新聞

北市國中小周一至周五室內外場地不開放

北市國中小周一至周五室內外場地不開放

為因應新冠肺炎，台北市教育局自1月31日起即公布暫停校園室內場地開放，近日疫情持續加溫且發生學校停課情形，為強化校園防疫安全及降低學生感染風險，教育局今（17日）指出，23日起國中、小校園週一到週五室內、外一律全面暫停開放，高中職以上則維持暫停室內空間開放。

花蓮勝安宮捐耳溫槍　102所校園受惠

花蓮勝安宮捐耳溫槍　102所校園受惠

學校警衛伸狼爪猥褻小一女童

學校警衛伸狼爪猥褻小一女童

校園防疫再優化 62位教師做熱像儀2.0

校園防疫再優化 62位教師做熱像儀2.0

創校老樹重返校園護樹傳承

創校老樹重返校園護樹傳承

關鍵字：

校園國小

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面