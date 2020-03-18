家裡漏水牽拖鄰居「爛梨子裝蘋果」　看護連罵4次噴3萬

記者黃翊婷／綜合報導

從事看護工作的莊姓婦人懷疑家中漏水問題，是因為楊姓鄰居家裝修導致，雙方引此發生爭執，她一氣之下連罵3次「爛梨子裝蘋果」，事後挨告卻辯稱不知道這句話代表什麼意思，只是偶然聽別人說過，當時正在氣頭上才會脫口而出。不過，嘉義地院法官並不採信，最後依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲莊婦家中有漏水問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，莊婦因為漏水問題與楊姓鄰居鬧得不愉快，去年7月17日上午9時許兩人又在家門口起爭執，她一氣之下用台語飆罵一次「奧查某」，接著又連罵3次「爛梨子裝蘋果」，反而害自己吃上官司。

莊婦出庭時辯稱，當時並沒有針對楊姓鄰居辱罵，「我不知道『爛梨子裝蘋果』是什麼意思，我是在3、5年前於公園聽到兩名陌生女子談話，她們在交談中提到這句話，我只聽過這一次，之後就再也沒有聽過這句話。」

不過，嘉義地院法官認為，假如莊婦並不知道「爛梨子裝蘋果」的意思，按照一般常理推論，至少是在3年前偶然聽到的一句話，怎麼會隨意運用在與人爭執的對話過程中，況且在第一次罵出這句話時，楊姓鄰居就反嗆「妳罵我喔，沒關係」，她又接著罵了2次，不可能不知道這句話是在罵人，上述證詞顯然是臨訟的卸責之詞，無可採信。

法官接著表示，「奧查某」、「爛梨子裝蘋果」皆有輕蔑他人並使人難堪之意，足以貶損他人的社會評價，屬於侮辱言語，加上監視器錄影畫面有拍到兩人爭執的畫面，楊姓鄰居還自行以手機錄影存證，雖然莊婦至今仍未達成和解，但考量到她經濟困頓，還有子女需要扶養，最後依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。