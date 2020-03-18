　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

留學生買不到口罩　指揮中心協調外館「提供2、3萬片不是問題」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院社福衛環委員會 何啟功 吳斯懷 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部次長何啟功。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委黃秀芳、國民黨立委楊瓊瓔在質詢時要求，每位返台留學生上飛機前，至少要有一片口罩。衛福部次長何啟功回應，下午會將議題帶回指揮中心討論，並協調外館協助，以現在口罩生產量，供應2、3萬片不是問題。

何啟功回應，因應歐洲台人大量返國，機場將開始販售口罩。而交換生若為2月初前往，相信他們都有戴著口罩，比較危險的可能是去年出發者。他提到，下午會將議題帶回指揮中心討論，並協調外館予以協助，今天會處理，而返台留學生若乘坐國籍航公司，也有望請航空公司協助提供。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心16日表示，隨著境外移入病例增加，除了規定國外入境須自主健康管理外，目前也擬定準備在機場入境區域販賣口罩，售價為3片50元，陳時中認為，站在保護台灣人的立場，如果境外人士入台沒保護好，也會造成台灣感染，因此這部分有必要嚴加討論。

有關機場販賣口罩，指揮中心表示將使用護照做為依據，持護照者1次可購買3片，價格是50元，台灣國人也可以於機場購買，但比較需要注意的是，如果先在機場購買的民眾，返家後持健保卡到藥局或線上購買的當週用量將會被扣除，避免有重複購買的情況發生。

ET快訊
她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」下秒舉動網傻眼：就不
南部2大學生與確診同學共餐！1發燒37.8°C進負壓　2人一
全台最美漫畫店「封印境外旅遊書籍」網大推！消除出國慾望守護台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

繁星計畫成績優異　台東高中61人上榜3人上台大

LIVE／319零時起禁非本國籍入境、今再增確診　指揮中心14時說明

大學「個人申請」5.5萬名額　考生限申請6校…23、24日網路報名

台大繁星推薦錄取352人　68人採計科目滿級分

天氣變化快！中部以北「上午放晴、傍晚變天」　深夜下雨機率大

3條航線全砍了！　星宇航空宣布：3/21起峴港也停航到4月底

3/19起「非本國籍人一律禁止入境」　指揮中心：移工可特別申請

留學生買不到口罩　指揮中心協調外館「提供2、3萬片不是問題」

她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」　下秒舉動網傻眼：就不要中鏢

老媽果斷取消3月瑞士行「覺得神！」　網讚觀念正確：愛賭才拿身體當籌碼

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

繁星計畫成績優異　台東高中61人上榜3人上台大

LIVE／319零時起禁非本國籍入境、今再增確診　指揮中心14時說明

大學「個人申請」5.5萬名額　考生限申請6校…23、24日網路報名

台大繁星推薦錄取352人　68人採計科目滿級分

天氣變化快！中部以北「上午放晴、傍晚變天」　深夜下雨機率大

3條航線全砍了！　星宇航空宣布：3/21起峴港也停航到4月底

3/19起「非本國籍人一律禁止入境」　指揮中心：移工可特別申請

留學生買不到口罩　指揮中心協調外館「提供2、3萬片不是問題」

她上機噴酒精消毒！外國乘客「可噴我座位」　下秒舉動網傻眼：就不要中鏢

老媽果斷取消3月瑞士行「覺得神！」　網讚觀念正確：愛賭才拿身體當籌碼

繁星計畫成績優異　台東高中61人上榜3人上台大

謝金河／大浪打過來　越靠攏政治的越早趴下

LACOSTE一次聯名三個藝術家！招牌小鱷魚變得更可愛　每隻都是細節

抵台後要居家檢疫14天　戴資穎安心：回到熟悉地方大家都戴口罩

食藥署預告修正「手搖杯標示」　要標明「最高總糖量、總熱量」

桃園2男深夜搬「防疫酒精」　警一測露餡！大樓起出47公斤液態毒品

別再出國了！作家曝國外醫療「3殘酷真相」：就像玩自由落體…卻沒有綁繩子

季芹「呼不到氣全身抖」心室閉鎖不全　王仁甫心疼：是否趁年輕開刀

與確診「案74」同遊冰島　高雄1名警察被帶往醫院篩檢

KD新冠確診太震驚　灰熊傑克森：請時刻保持自身安全

生活熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

張榮發遺產有多少　國稅局算出來了

南部國立大學生確診！校方公開「足跡軸」：來一波守一波

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

陳時中：今天確診案例會更多

網傳台灣蓋牌　國外數據曝真相

2大學生「與確診同學共餐」！一篩結果出爐

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合作

今天一樣有確診個案！　陳時中：下午2點記者會宣布

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面