留學生買不到口罩　指揮中心協調外館「提供2、3萬片不是問題」

▲衛福部次長何啟功。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

民進黨立委黃秀芳、國民黨立委楊瓊瓔在質詢時要求，每位返台留學生上飛機前，至少要有一片口罩。衛福部次長何啟功回應，下午會將議題帶回指揮中心討論，並協調外館協助，以現在口罩生產量，供應2、3萬片不是問題。

何啟功回應，因應歐洲台人大量返國，機場將開始販售口罩。而交換生若為2月初前往，相信他們都有戴著口罩，比較危險的可能是去年出發者。他提到，下午會將議題帶回指揮中心討論，並協調外館予以協助，今天會處理，而返台留學生若乘坐國籍航公司，也有望請航空公司協助提供。

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中央流行疫情指揮中心16日表示，隨著境外移入病例增加，除了規定國外入境須自主健康管理外，目前也擬定準備在機場入境區域販賣口罩，售價為3片50元，陳時中認為，站在保護台灣人的立場，如果境外人士入台沒保護好，也會造成台灣感染，因此這部分有必要嚴加討論。

有關機場販賣口罩，指揮中心表示將使用護照做為依據，持護照者1次可購買3片，價格是50元，台灣國人也可以於機場購買，但比較需要注意的是，如果先在機場購買的民眾，返家後持健保卡到藥局或線上購買的當週用量將會被扣除，避免有重複購買的情況發生。